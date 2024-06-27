Универсальный соус для гриля и барбекю: с ним хороши шашлык, грибы, овощи и бутерброды

Универсальный соус для пикника: с ним вкуснее любое блюдо гриль и барбекю

1:48 Your browser does not support the audio element. Еда

Универсальный соус для пикника может стать идеальным компаньоном для разнообразных блюд, таких как барбекю и гриль, овощные салаты и бутерброды. Его легко приготовить, этот соус добавит изюминку и пикантность вашему пикнику.

Фото: commons.wikimedia.org by Игоревич, PDM

Ингредиенты:

0,5 стакана майонеза,

1/4 стакана кетчупа,

1 столовая ложка горчицы,

2 зубчика чеснока (измельчённых),

1 столовая ложка мёда или кленового сиропа,

1 столовая ложка яблочного уксуса или лимонного сока,

0,5 чайной ложки паприки (сладкой или копчёной),

Соль и чёрный перец по вкусу,

1 столовая ложка оливкового масла,

Измельч`нные свежие травы (например, петрушка, укроп).

Приготовление:

В миске смешайте майонез, кетчуп и горчицу. Добавьте измельчённый чеснок, мёд (или кленовый сироп) и яблочный уксус (или лимонный сок). Посыпьте паприкой и добавьте соль и перец по вкусу. Влейте оливковое масло и тщательно перемешайте соус. Добавьте измельчённые травы и еще раз хорошо перемешайте.

Существует несколько советов, которые помогут вам получить от этого соуса максимум удовольствия:

Изменяйте пропорции майонеза, кетчупа и горчицы в соответствии с вашими предпочтениями.

Если вы любите острое, можно добавить немного тёртого хрена или кайенского перца.

Сохраняйте соус в холодильнике и использовать его в течение нескольких дней.

Теперь у вас есть универсальный соус для пикника, который превратит любое блюдо во вкусный и аппетитный прием пищи. Наслаждайтесь им на своем следующем пикнике!