Универсальный соус для гриля и барбекю: с ним хороши шашлык, грибы, овощи и бутерброды

Универсальный соус для пикника может стать идеальным компаньоном для разнообразных блюд, таких как барбекю и гриль, овощные салаты и бутерброды. Его легко приготовить, этот соус добавит изюминку и пикантность вашему пикнику.
Фото: commons.wikimedia.org by Игоревич, PDM
Ингредиенты:
0,5 стакана майонеза,
1/4 стакана кетчупа,
1 столовая ложка горчицы,
2 зубчика чеснока (измельчённых),
1 столовая ложка мёда или кленового сиропа,
1 столовая ложка яблочного уксуса или лимонного сока,
0,5 чайной ложки паприки (сладкой или копчёной),
Соль и чёрный перец по вкусу,
1 столовая ложка оливкового масла,
Измельч`нные свежие травы (например, петрушка, укроп).
Приготовление:
В миске смешайте майонез, кетчуп и горчицу.
Добавьте измельчённый чеснок, мёд (или кленовый сироп) и яблочный уксус (или лимонный сок).
Посыпьте паприкой и добавьте соль и перец по вкусу.
Влейте оливковое масло и тщательно перемешайте соус.
Добавьте измельчённые травы и еще раз хорошо перемешайте.
Существует несколько советов, которые помогут вам получить от этого соуса максимум удовольствия:
Изменяйте пропорции майонеза, кетчупа и горчицы в соответствии с вашими предпочтениями.
Если вы любите острое, можно добавить немного тёртого хрена или кайенского перца.
Сохраняйте соус в холодильнике и использовать его в течение нескольких дней.
Теперь у вас есть универсальный соус для пикника, который превратит любое блюдо во вкусный и аппетитный прием пищи. Наслаждайтесь им на своем следующем пикнике!