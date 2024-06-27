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Универсальный соус для гриля и барбекю: с ним хороши шашлык, грибы, овощи и бутерброды

Универсальный соус для пикника: с ним вкуснее любое блюдо гриль и барбекю

1:48
Еда

Универсальный соус для пикника может стать идеальным компаньоном для разнообразных блюд, таких как барбекю и гриль, овощные салаты и бутерброды. Его легко приготовить, этот соус добавит изюминку и пикантность вашему пикнику.

Универсальный соус для пикника: с ним вкуснее любое блюдо гриль и барбекю
Фото: commons.wikimedia.org by Игоревич, PDM

Ингредиенты:

  • 0,5 стакана майонеза,
  • 1/4 стакана кетчупа,
  • 1 столовая ложка горчицы,
  • 2 зубчика чеснока (измельчённых),
  • 1 столовая ложка мёда или кленового сиропа,
  • 1 столовая ложка яблочного уксуса или лимонного сока,
  • 0,5 чайной ложки паприки (сладкой или копчёной),
  • Соль и чёрный перец по вкусу,
  • 1 столовая ложка оливкового масла,
  • Измельч`нные свежие травы (например, петрушка, укроп).

Приготовление:

  1. В миске смешайте майонез, кетчуп и горчицу.
  2. Добавьте измельчённый чеснок, мёд (или кленовый сироп) и яблочный уксус (или лимонный сок).
  3. Посыпьте паприкой и добавьте соль и перец по вкусу.
  4. Влейте оливковое масло и тщательно перемешайте соус.
  5. Добавьте измельчённые травы и еще раз хорошо перемешайте.

Существует несколько советов, которые помогут вам получить от этого соуса максимум удовольствия:

  • Изменяйте пропорции майонеза, кетчупа и горчицы в соответствии с вашими предпочтениями.
  • Если вы любите острое, можно добавить немного тёртого хрена или кайенского перца.
  • Сохраняйте соус в холодильнике и использовать его в течение нескольких дней.

Теперь у вас есть универсальный соус для пикника, который превратит любое блюдо во вкусный и аппетитный прием пищи. Наслаждайтесь им на своем следующем пикнике!

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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