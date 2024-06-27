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Варка мелкой картошки: предлагаем четыре варианта приготовления

Как вкусно сварить мелкую картошку?

2:11
Еда

Есть несколько способов правильно приготовить мелкую картошку. Вот вам на выбор четыре варианта:

Как вкусно сварить мелкую картошку?
Фото: flickr.com by Will Clayton from Blackburn, UK is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
  1. Закипятите в большой кастрюле достаточное количество воды, чтобы покрыть картошку. Добавьте соль и на среднем огне доведите воду до кипения. Положите мелкую картошку в кастрюлю и варите без крышки в течение 12-15 минут, или пока она не станет мягкой и легко протыкается кончиком ножа.
  2. Расположите мелкую картошку в один слой в сотейнике и налейте достаточно холодной воды, чтобы она дошла до половины клубней. Приправьте солью и позвольте воде закипеть. Закройте сотейник крышкой и уменьшите огонь до слабого. Варите картошку в течение 10-15 минут, периодически встряхивая сотейником, чтобы равномерно распределить тепло. Картошка готова, когда становится мягкой при протыкании.
  3. При сервировке горячую сваренную мелкую картошку можно смешать с заправкой на основе растительного масла, натурального уксуса или лимонного сока, а также с добавлением горчицы. Можно также использовать соус песто или просто полить картошку сливочным маслом и посыпать мелко нарубленным чесноком.
  4. Если хотите попробовать необычный способ приготовления мелкой картошки, попробуйте варить её в "мундире". Прежде всего картофель нужно хорошо вымыть под струёй прохладной проточной воды. Если картошка была очень грязной, можно предварительно замочить её в чуть тепловатой воде максимум на 20 минут. После этого положите картошку в солёную воду, чтобы на поверхности образовалась соляная корочка. На Канарских островах и на Сицилии такой способ приготовления популярен, где использование морской воды для варки добавляет особый вкус.

Таким образом, выберите удобный для вас способ приготовления мелкой картошки, используя эти рекомендации. Насладитесь простым, но вкусным блюдом и экспериментируйте с различными соусами и специями, чтобы добавить больше вариаций в свои кулинарные эксперименты!

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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