Варка мелкой картошки: предлагаем четыре варианта приготовления

Your browser does not support the audio element.

Есть несколько способов правильно приготовить мелкую картошку. Вот вам на выбор четыре варианта:

Фото: flickr.com by Will Clayton from Blackburn, UK is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic