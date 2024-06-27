Заготавливаем щавель на зиму для супов и салатов: нужны всего два ингредиента

Простой способ заготовить щавель на зиму: подойдёт для салатов, супов и соусов

1:39 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы хотите заготовить щавель на зиму, то консервация щавеля с солью представляет самый простой и удобный способ сохранить его свежесть и пользу на длительное время.

Фото: commons.wikimedia.org by Krzysztof Golik is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Такая заготовка может быть использована для приготовления различных блюд, включая супы, соусы и салаты.

Для приготовления консервированного щавеля с солью вам понадобятся всего два ингредиента:

Щавель — 1 кг,

Соль — по вкусу (примерно 1-2 столовые ложки).

Приготовление очень простое:

Тщательно промойте свежий щавель под проточной водой и хорошо обсушите его. Разрежьте щавель на небольшие кусочки или оставьте его в виде целых листьев, в зависимости от вашего предпочтения. На дно стерилизованных банок высыпьте немного соли. Выкладывайте щавель в банки, чередуя слои с солью. Герметически закройте банки крышками. Поместите банки в большую кастрюлю, добавьте воду так, чтобы она полностью покрывала банки, и доведите воду до кипения. Варите банки на медленном огне в течение 15-20 минут после закипания. Остудите банки, убедитесь, что крышки плотно закрыты, и храните их в прохладном и темном месте, например, в погребе или холодильнике.

Теперь у вас будет заготовка щавеля, которую можно использовать в течение длительного времени. Он придаст освежающий вкус и полезность вашим блюдам. Однако помните, что при хранении важно следить за состоянием банок — проверяйте их на целостность перед использованием.