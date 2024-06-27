Простые классические оладьи: лёгкое и быстрое тесто на кефире

Оладьи на кефире: простое традиционное тесто для вкусного завтрака

1:26 Your browser does not support the audio element. Еда

Оладьи на кефире — это прекрасный выбор для воскресного завтрака или полдника. Они быстро готовятся и отлично сочетаются со сгущённым молоком, вареньем, мёдом или растопленным шоколадом. Для приготовления этого блюда потребуется всего около 10 минут.

Фото: flickr. com by Theo Crazzolara is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Ингредиенты:

400 мл кефира,

3 столовые ложки сахара,

2 столовые ложки растительного масла,

200 г пшеничной муки,

1 чайная ложка соды,

Соль (по вкусу).

Приготовление:

В большой миске соедините кефир, сахар, пшеничную муку, соду и соль. Взбейте все ингредиенты венчиком до получения густого теста без комков. Консистенция должна напоминать сметану. Добавьте растительное масло в тесто и хорошо перемешайте. Разогрейте сковороду на среднем огне и добавьте небольшое количество растительного масла. Вылейте порцию теста на сковороду и разровняйте его, чтобы получилась круглая форма. Жарьте оладьи до появления румяной корочки с одной стороны, затем переверните их и готовьте до готовности с другой стороны. Повторяйте этот процесс с оставшимся тестом, добавляя масло на сковороду при необходимости.

Подайте оладьи горячими, посыпав их по желанию сахарной пудрой, и подавайте с соусами, вареньем или сгущенным молоком.