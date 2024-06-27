Простые классические оладьи: лёгкое и быстрое тесто на кефире

Оладьи на кефире — это прекрасный выбор для воскресного завтрака или полдника. Они быстро готовятся и отлично сочетаются со сгущённым молоком, вареньем, мёдом или растопленным шоколадом. Для приготовления этого блюда потребуется всего около 10 минут.
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Ингредиенты:
400 мл кефира,
3 столовые ложки сахара,
2 столовые ложки растительного масла,
200 г пшеничной муки,
1 чайная ложка соды,
Соль (по вкусу).
Приготовление:
В большой миске соедините кефир, сахар, пшеничную муку, соду и соль.
Взбейте все ингредиенты венчиком до получения густого теста без комков. Консистенция должна напоминать сметану.
Добавьте растительное масло в тесто и хорошо перемешайте.
Разогрейте сковороду на среднем огне и добавьте небольшое количество растительного масла.
Вылейте порцию теста на сковороду и разровняйте его, чтобы получилась круглая форма. Жарьте оладьи до появления румяной корочки с одной стороны, затем переверните их и готовьте до готовности с другой стороны.
Повторяйте этот процесс с оставшимся тестом, добавляя масло на сковороду при необходимости.
Подайте оладьи горячими, посыпав их по желанию сахарной пудрой, и подавайте с соусами, вареньем или сгущенным молоком.