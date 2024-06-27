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Простые классические оладьи: лёгкое и быстрое тесто на кефире

Оладьи на кефире: простое традиционное тесто для вкусного завтрака

1:26
Еда

Оладьи на кефире — это прекрасный выбор для воскресного завтрака или полдника. Они быстро готовятся и отлично сочетаются со сгущённым молоком, вареньем, мёдом или растопленным шоколадом. Для приготовления этого блюда потребуется всего около 10 минут.

Оладьи на кефире: простое традиционное тесто для вкусного завтрака
Фото: flickr. com by Theo Crazzolara is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Ингредиенты:

  • 400 мл кефира,
  • 3 столовые ложки сахара,
  • 2 столовые ложки растительного масла,
  • 200 г пшеничной муки,
  • 1 чайная ложка соды,
  • Соль (по вкусу).

Приготовление:

  1. В большой миске соедините кефир, сахар, пшеничную муку, соду и соль.
  2. Взбейте все ингредиенты венчиком до получения густого теста без комков. Консистенция должна напоминать сметану.
  3. Добавьте растительное масло в тесто и хорошо перемешайте.
  4. Разогрейте сковороду на среднем огне и добавьте небольшое количество растительного масла.
  5. Вылейте порцию теста на сковороду и разровняйте его, чтобы получилась круглая форма. Жарьте оладьи до появления румяной корочки с одной стороны, затем переверните их и готовьте до готовности с другой стороны.
  6. Повторяйте этот процесс с оставшимся тестом, добавляя масло на сковороду при необходимости.

Подайте оладьи горячими, посыпав их по желанию сахарной пудрой, и подавайте с соусами, вареньем или сгущенным молоком.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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