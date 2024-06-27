Секреты вкусной курицы, запечённой в духовке: тонкости и нюансы процесса

Как запечь курицу в духовке, чтобы она получилась сочной, румяной и вкусной?

2:01 Your browser does not support the audio element. Еда

Выбрать правильную куриную тушку, чтобы вкусно её запечь — это процесс, который требует внимания и опыта.

Фото: flickr.com by Tom Ipri is licensed under CC BY-SA 2.0.

Чтобы добиться идеальной курицы в духовке, важно выбрать свежую и качественную тушку. Готовить птицу в духовке лучше всего в высокой керамической жаропрочной ёмкости или чугунной сковороде с толстым дном и стенками. Время запекания курицы в духовке зависит от её веса и составляет около 40 минут на килограмм. Температурная зона 180-200°C должна быть достаточной для правильного приготовления. Некоторые хозяйки предпочитают начать запекание на максимальной мощности 200-220°C в течение 30-40 минут, а затем снизить температуру в духовке до 180-200°C для доведения птицы до готовности. Равномерное пропекание тушки по всей поверхности поможет добиться сочной и вкусной курицы. Чтобы добавить отменного вкуса и сочности мяса, можно поливать его с помощью выделяющегося при запекании жирного сока, бульона или соуса. Секреты приготовления сочной курицы в духовке включают нашпиговывание тушки кусочками сливочного масла, сала или шпика и специями, которые закладываются под кожу курицы, а также засаливания тушки перед приготовлением. Для приготовления рассола потребляется 50 г соли на 1 литр воды (можно к нему добавить любимые специи), и тушку следует оставить в рассоле 6-8 часов. Обратите внимание, что если вы планируете натирать тушку солью, то рассол должен быть менее концентрированным, чтобы избежать пересаливания курицы. Если же просто натереть курицу солью, она не будет такой сочной, потому что соль вытягивает воду.

Используя эти советы, вы сможете приготовить идеальную курицу с вкусным и сочным мясом.