Несладкие сырники с зеленью и сыром: делаются на рисовой муке, с творогом и обычным сыром
Сырники с сыром и зеленью: для тех, кому не нравятся сладкие варианты
1:25
Необычные, но очень вкусные сырники с сыром и зеленью — сытный несладкий вариант на рисовой муке превосходно подойдет для завтрака!
Фото: commons.wikimedia.org by Cherubic is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Ингредиенты на 2 порции:
- Творог 5% — 200 г,
- Яйцо куриное — 1 шт.,
- Сыр российский — 40 г,
- Зелень рубленая (петрушка и укроп) — 20 г,
- Соль — 2 щепотки,
- Рисовая мука — 3 ст. л.
Инструкции:
- В миске смешайте желток яйца с творогом и разомните их вилкой.
- Добавьте тёртый российский сыр.
- Насыпьте мелко нарезанную зелень (2 веточки петрушки и 1 веточка укропа).
- Добавьте пару щепочек соли и 2 ст. л. рисовой муки. Тщательно перемешайте до однородной консистенции.
- В другую миску насыпьте 1 ст. л. рисовой муки. Подходящей формой для сырников (кулинарным кольцом или широким стаканом) сформируйте сырники.
- Разогрейте сковороду, добавьте растительное масло и выложите сырники на небольшом расстоянии друг от друга. Обжарьте без крышки на среднем огне в течение 5 минут.
- Переверните сырники на другую сторону, уменьшите огонь, накройте крышкой и обжарьте до готовности (еще около 5 минут).
Подавайте как тёплыми, так и холодными. Приятного аппетита!
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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру