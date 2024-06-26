Несладкие сырники с зеленью и сыром: делаются на рисовой муке, с творогом и обычным сыром

Сырники с сыром и зеленью: для тех, кому не нравятся сладкие варианты

1:25 Your browser does not support the audio element. Еда

Необычные, но очень вкусные сырники с сыром и зеленью — сытный несладкий вариант на рисовой муке превосходно подойдет для завтрака!

Фото: commons.wikimedia.org by Cherubic is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты на 2 порции:

Творог 5% — 200 г,

Яйцо куриное — 1 шт.,

Сыр российский — 40 г,

Зелень рубленая (петрушка и укроп) — 20 г,

Соль — 2 щепотки,

Рисовая мука — 3 ст. л.

Инструкции:

В миске смешайте желток яйца с творогом и разомните их вилкой. Добавьте тёртый российский сыр. Насыпьте мелко нарезанную зелень (2 веточки петрушки и 1 веточка укропа). Добавьте пару щепочек соли и 2 ст. л. рисовой муки. Тщательно перемешайте до однородной консистенции. В другую миску насыпьте 1 ст. л. рисовой муки. Подходящей формой для сырников (кулинарным кольцом или широким стаканом) сформируйте сырники. Разогрейте сковороду, добавьте растительное масло и выложите сырники на небольшом расстоянии друг от друга. Обжарьте без крышки на среднем огне в течение 5 минут. Переверните сырники на другую сторону, уменьшите огонь, накройте крышкой и обжарьте до готовности (еще около 5 минут).

Подавайте как тёплыми, так и холодными. Приятного аппетита!