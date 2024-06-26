Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Может ли кошка обидеться?
Госдума готовится создать единый реестр риелторской деятельности
Эксперты ответили, готовы ли вы завести собаку
Украинские рэперы отменили концерты в России
Стало известно, могут ли кошки сочувствовать хозяину
Цитрусы и бобовые способны укрепить волосы
Учёные обнаружили свидетельство альтруизма неандертальцев
Эти деревья могут испортить ваш идеальный сад
Как понять, что автомобиль скоро потеряет колесо: 3 опасных признака
Несладкие сырники с зеленью и сыром: делаются на рисовой муке, с творогом и обычным сыром

Сырники с сыром и зеленью: для тех, кому не нравятся сладкие варианты

1:25
Еда

Необычные, но очень вкусные сырники с сыром и зеленью — сытный несладкий вариант на рисовой муке превосходно подойдет для завтрака!

Сырники с сыром и зеленью: для тех, кому не нравятся сладкие варианты
Фото: commons.wikimedia.org by Cherubic is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты на 2 порции:

  • Творог 5% — 200 г,
  • Яйцо куриное — 1 шт.,
  • Сыр российский — 40 г,
  • Зелень рубленая (петрушка и укроп) — 20 г,
  • Соль — 2 щепотки,
  • Рисовая мука — 3 ст. л.

Инструкции:

  1. В миске смешайте желток яйца с творогом и разомните их вилкой.
  2. Добавьте тёртый российский сыр.
  3. Насыпьте мелко нарезанную зелень (2 веточки петрушки и 1 веточка укропа).
  4. Добавьте пару щепочек соли и 2 ст. л. рисовой муки. Тщательно перемешайте до однородной консистенции.
  5. В другую миску насыпьте 1 ст. л. рисовой муки. Подходящей формой для сырников (кулинарным кольцом или широким стаканом) сформируйте сырники.
  6. Разогрейте сковороду, добавьте растительное масло и выложите сырники на небольшом расстоянии друг от друга. Обжарьте без крышки на среднем огне в течение 5 минут.
  7. Переверните сырники на другую сторону, уменьшите огонь, накройте крышкой и обжарьте до готовности (еще около 5 минут).

Подавайте как тёплыми, так и холодными. Приятного аппетита!

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Рандеву не состоится: зрители не покупают билеты на фестиваль "кормилицы СССР"

С 26 по 28 июля в Юрмале в Юрмале стартует музыкальный фестиваль "Рандеву", организованный Лаймой Вайкуле. В рекламу мероприятия вгрохали немало — афиши повсюду, но с продажей билетов дело не идёт.

На фестиваль Лаймы Вайкуле в Юрмале продали всего 10% билетов
Хотите избавиться от тли на год? Вам нужно всего 20 капель этого средства!
Уникальное средство, которое позволит забыть о тле на целый год: инструкция по применению
Почему кошки любят будить своих владельцев: эксперты назвали 3 основные причины
От муравьёв — ни следа: действенные способы раз и навсегда избавиться от вредителей
Малек Дудаков: США хотят сказать Москве, что ВСУ стреляли по Крыму сами Дмитрий Плотников Россия получит доступ к военным базам и аэродромам Индии, что создаст угрозу США Любовь Степушова Язык рук — тоже язык, просто мы этого не замечаем Сергей Лебедев
Когда на самом деле наступает кошачья старость: правильный ответ знают даже не все производители корма
Лето ещё не закончилось: какие цветы посеять в июле для пышного цветения
Принц, спасающий Золушку: 2-летний сын Авербуха и Арзамасовой делает первые шаги на сцене
Принц, спасающий Золушку: 2-летний сын Авербуха и Арзамасовой делает первые шаги на сцене
Последние материалы
Цитрусы и бобовые способны укрепить волосы
Учёные обнаружили свидетельство альтруизма неандертальцев
Эти деревья могут испортить ваш идеальный сад
Сырники с сыром и зеленью: для тех, кому не нравятся сладкие варианты
Как понять, что автомобиль скоро потеряет колесо: 3 опасных признака
Преимущества вытирания лица бумажными полотенцами: здоровье кожи в каждой детали
В Краснодарском крае построят три винодельни
Президент США поздравил "Флориду" с победой в Кубке Стэнли
Южная Африка привлекла более 1,7 млн туристов из-за границы в мае
Армения отказалась от участия в фестивале песни "Славянский базар"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников