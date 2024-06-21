Фрикадельки по-мароккански из баранины, картофеля и зелени: сытное блюдо

Как приготовить марокканские фрикадельки

1:01 Your browser does not support the audio element. Еда

Попробуйте этот рецепт марокканских фрикаделек, их можно легко приготовить дома, используя всего несколько ингредиентов. Хрустящие снаружи и мягкие внутри, эти фрикадельки из баранины настолько вкусны, что они понравятся всем любителям мяса.

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Ингредиенты

2 чашки фарша из баранины

2 яйца

1/2 стакана нарезанного лука

молотый чёрный перец по необходимости

1/4 стакана растительного масла

1 большая отварная картофелина

3 столовые ложки петрушки

1/4 стакана рафинированной муки

Соль по необходимости

Приготовление