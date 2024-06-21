Фрикадельки по-мароккански из баранины, картофеля и зелени: сытное блюдо

Попробуйте этот рецепт марокканских фрикаделек, их можно легко приготовить дома, используя всего несколько ингредиентов. Хрустящие снаружи и мягкие внутри, эти фрикадельки из баранины настолько вкусны, что они понравятся всем любителям мяса.
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Ингредиенты
2 чашки фарша из баранины
2 яйца
1/2 стакана нарезанного лука
молотый чёрный перец по необходимости
1/4 стакана растительного масла
1 большая отварная картофелина
3 столовые ложки петрушки
1/4 стакана рафинированной муки
Соль по необходимости
Приготовление
Отварной картофель очистите, натрите на тёрке и смешайте с бараньим фаршем, взбитым яйцом, рубленой петрушкой и мелко нарезанным луком.
Сформируйте из смеси шарики, слегка приплюсните их и обваляйте в муке.
Нагрейте масло на сковороде. Обжарьте фрикадельки с обеих сторон, пока они не станут золотисто-коричневыми.