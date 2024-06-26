Свиной шашлык с луком: готовим его с традиционном армянском маринаде

Шашлык из свинины с луком по-армянски: изумительно ароматный и сочный

2:50 Your browser does not support the audio element. Еда

Армянский шашлык с свининой и луком — это изысканное блюдо, которое очаровывает своим уникальным ароматом и нежностью мяса. Маринад, приготовленный по традиционной армянской рецептуре, придает мясу нежность и сочность, а лук добавляет пикантный вкус и аромат. Предлагаем вам приготовить армянский шашлык из свинины с луком, используя классический маринад армянской кухни.

Фото: commons.wikimedia.org by Elena Chochkova is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Для приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:

1,5 кг свинины (шея или корейка),

4-5 штук репчатого лука,

1 штука лимона,

2 столовые ложки соли,

1 чайная ложка чёрного молотого перца,

0,5 чайной ложки красного молотого перца,

1 чайная ложка паприки,

1 чайная ложка сушёного чабреца (тимьяна),

1 чайная ложка молотого кориандра,

200 мл кефира или мацони (по желанию),

2 столовые ложки оливкового масла,

Петрушка и кинза для украшения.

Итак, приступим к приготовлению:

Нарежьте свинину на куски размером примерно 4-5 сантиметров. Убедитесь, что куски одинаковые по размеру для равномерного приготовления. Тонко нарежьте лук кольцами. В большой миске смешайте лук, соль, чёрный и красный перец, паприку, чабрец и кориандр. Хорошо перемешайте. Выжмите сок из лимона в миску с луком и специями. Добавьте оливковое масло и хорошо перемешайте. Поместите куски свинины в миску с маринадом и тщательно перемешайте, чтобы каждый кусочек был покрыт маринадом. Если вы хотите, чтобы мясо было особенно нежным, добавьте кефир или мацони и ещё раз перемешайте. Покройте миску плёнкой и оставьте мариноваться в холодильнике на 4-6 часов, лучше всего на ночь. Разогрейте гриль или мангал до средней температуры. Нанизывайте маринованные кусочки свинины на шампуры, чередуя их с кольцами лука из маринада. Готовьте шашлык на гриле или мангале, переворачивая шампуры каждые 5-7 минут, чтобы мясо равномерно прожарилось со всех сторон. Общее время приготовления будет составлять примерно 20-30 минут, в зависимости от размера кусочков и желаемой степени прожарки. Подавайте готовый шашлык на сервировочном блюде, украсив его зеленью петрушки и кинзы.

Теперь ваш армянский шашлык из свинины с луком готов к подаче! Наслаждайтесь его восхитительным вкусом и ароматом вместе со своими близкими и друзьями! Приятного аппетита!