Свиной шашлык с луком: готовим его с традиционном армянском маринаде

Армянский шашлык с свининой и луком — это изысканное блюдо, которое очаровывает своим уникальным ароматом и нежностью мяса. Маринад, приготовленный по традиционной армянской рецептуре, придает мясу нежность и сочность, а лук добавляет пикантный вкус и аромат. Предлагаем вам приготовить армянский шашлык из свинины с луком, используя классический маринад армянской кухни.
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Для приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:
1,5 кг свинины (шея или корейка),
4-5 штук репчатого лука,
1 штука лимона,
2 столовые ложки соли,
1 чайная ложка чёрного молотого перца,
0,5 чайной ложки красного молотого перца,
1 чайная ложка паприки,
1 чайная ложка сушёного чабреца (тимьяна),
1 чайная ложка молотого кориандра,
200 мл кефира или мацони (по желанию),
2 столовые ложки оливкового масла,
Петрушка и кинза для украшения.
Итак, приступим к приготовлению:
Нарежьте свинину на куски размером примерно 4-5 сантиметров. Убедитесь, что куски одинаковые по размеру для равномерного приготовления.
Тонко нарежьте лук кольцами.
В большой миске смешайте лук, соль, чёрный и красный перец, паприку, чабрец и кориандр. Хорошо перемешайте.
Выжмите сок из лимона в миску с луком и специями. Добавьте оливковое масло и хорошо перемешайте.
Поместите куски свинины в миску с маринадом и тщательно перемешайте, чтобы каждый кусочек был покрыт маринадом.
Если вы хотите, чтобы мясо было особенно нежным, добавьте кефир или мацони и ещё раз перемешайте.
Покройте миску плёнкой и оставьте мариноваться в холодильнике на 4-6 часов, лучше всего на ночь.
Разогрейте гриль или мангал до средней температуры.
Нанизывайте маринованные кусочки свинины на шампуры, чередуя их с кольцами лука из маринада.
Готовьте шашлык на гриле или мангале, переворачивая шампуры каждые 5-7 минут, чтобы мясо равномерно прожарилось со всех сторон. Общее время приготовления будет составлять примерно 20-30 минут, в зависимости от размера кусочков и желаемой степени прожарки.
Подавайте готовый шашлык на сервировочном блюде, украсив его зеленью петрушки и кинзы.
Теперь ваш армянский шашлык из свинины с луком готов к подаче! Наслаждайтесь его восхитительным вкусом и ароматом вместе со своими близкими и друзьями! Приятного аппетита!