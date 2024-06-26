Вкусно запекаем овощи на гриле: они получаются сочными благодаря простому маринаду
Как вкусно запечь овощи на гриле
2:41
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26.06.2024 06:17
Запечённые овощи на гриле — это отличное и вкусное блюдо, которое можно подать как гарнир или готовое основное блюдо. Они приобретают особый аромат и сохраняют свои питательные вещества благодаря такому способу приготовления. В этом рецепте мы расскажем, как приготовить вкусные овощи
на гриле вместе с простым маринадом.
Фото: commons.wikimedia.org by Tiia Monto is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Вам понадобятся
следующие продукты:
3 штуки болгарского перца разных цветов,
2 кабачка или цукини,
2 баклажана,
200 грамм шампиньонов,
2 красных лука,
200 грамм помидоров черри,
100 мл оливкового масла,
2 столовые ложки бальзамического уксуса,
3 зубчика чеснока,
Соль и черный перец по вкусу,
1 чайная ложка итальянских трав (орегано, базилик, тимьян),
Свежая зелень (петрушка, укроп) для украшения.
Приступаем к
приготовлению:
Подготовьте овощи, очистите болгарский перец от семян и нарежьте его крупными кусочками.
Нарежьте кабачки и баклажаны на кружочки или полоски толщиной около 1 сантиметра.
Оставьте шампиньоны целыми или разрежьте пополам, если они крупные.
Очистите красный лук и нарежьте его толстыми кольцами.
Оставьте помидоры черри целыми.
Приготовление маринада:
В большой миске смешайте оливковое масло, бальзамический уксус, измельчённый чеснок, соль, перец и итальянские травы.
Добавьте нарезанные овощи в миску и хорошо перемешайте, чтобы все овощи были покрыты маринадом.
Оставьте овощи мариноваться в течение 20-30 минут при комнатной температуре.
Разогрев гриля:
Разогрейте гриль до средней температуры. Если у вас угольный гриль, удостоверьтесь, что угли хорошо прогорели и покрыты серым пеплом.
Выложите овощи на решётку гриля. Готовьте, периодически переворачивая, до появления золотистых полос и мягкости овощей.
Время приготовления зависит от типа овощей: кабачки и баклажаны готовятся около 5-7 минут с каждой стороны, перец и лук — около 10 минут, шампиньоны и помидоры черри — 5-7 минут.
Подача: Выньте овощи с гриля и выложите на блюдо или тарелку. Посыпьте свежей зеленью перед подачей. Подавайте овощи в горячем или тёплом виде.
Теперь ваше вкусное блюдо готово! Вы можете наслаждаться запеченными овощами на гриле в качестве гарнира или основного блюда. Приятного аппетита!
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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру