Вкусно запекаем овощи на гриле: они получаются сочными благодаря простому маринаду

Как вкусно запечь овощи на гриле

2:41 Your browser does not support the audio element. Еда

Запечённые овощи на гриле — это отличное и вкусное блюдо, которое можно подать как гарнир или готовое основное блюдо. Они приобретают особый аромат и сохраняют свои питательные вещества благодаря такому способу приготовления. В этом рецепте мы расскажем, как приготовить вкусные овощи на гриле вместе с простым маринадом.

Фото: commons.wikimedia.org by Tiia Monto is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Вам понадобятся следующие продукты:

3 штуки болгарского перца разных цветов,

2 кабачка или цукини,

2 баклажана,

200 грамм шампиньонов,

2 красных лука,

200 грамм помидоров черри,

100 мл оливкового масла,

2 столовые ложки бальзамического уксуса,

3 зубчика чеснока,

Соль и черный перец по вкусу,

1 чайная ложка итальянских трав (орегано, базилик, тимьян),

Свежая зелень (петрушка, укроп) для украшения.

Приступаем к приготовлению:

Подготовьте овощи, очистите болгарский перец от семян и нарежьте его крупными кусочками. Нарежьте кабачки и баклажаны на кружочки или полоски толщиной около 1 сантиметра. Оставьте шампиньоны целыми или разрежьте пополам, если они крупные. Очистите красный лук и нарежьте его толстыми кольцами. Оставьте помидоры черри целыми.

Приготовление маринада:

В большой миске смешайте оливковое масло, бальзамический уксус, измельчённый чеснок, соль, перец и итальянские травы. Добавьте нарезанные овощи в миску и хорошо перемешайте, чтобы все овощи были покрыты маринадом. Оставьте овощи мариноваться в течение 20-30 минут при комнатной температуре.

Разогрев гриля:

Разогрейте гриль до средней температуры. Если у вас угольный гриль, удостоверьтесь, что угли хорошо прогорели и покрыты серым пеплом. Выложите овощи на решётку гриля. Готовьте, периодически переворачивая, до появления золотистых полос и мягкости овощей. Время приготовления зависит от типа овощей: кабачки и баклажаны готовятся около 5-7 минут с каждой стороны, перец и лук — около 10 минут, шампиньоны и помидоры черри — 5-7 минут.

Подача: Выньте овощи с гриля и выложите на блюдо или тарелку. Посыпьте свежей зеленью перед подачей. Подавайте овощи в горячем или тёплом виде.

Теперь ваше вкусное блюдо готово! Вы можете наслаждаться запеченными овощами на гриле в качестве гарнира или основного блюда. Приятного аппетита!