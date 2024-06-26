Вкусно запекаем овощи на гриле: они получаются сочными благодаря простому маринаду

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Как вкусно запечь овощи на гриле

2:41
Еда

Запечённые овощи на гриле — это отличное и вкусное блюдо, которое можно подать как гарнир или готовое основное блюдо. Они приобретают особый аромат и сохраняют свои питательные вещества благодаря такому способу приготовления. В этом рецепте мы расскажем, как приготовить вкусные овощи на гриле вместе с простым маринадом.

Как вкусно запечь овощи на гриле
Фото: commons.wikimedia.org by Tiia Monto is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Вам понадобятся следующие продукты:

  • 3 штуки болгарского перца разных цветов,
  • 2 кабачка или цукини,
  • 2 баклажана,
  • 200 грамм шампиньонов,
  • 2 красных лука,
  • 200 грамм помидоров черри,
  • 100 мл оливкового масла,
  • 2 столовые ложки бальзамического уксуса,
  • 3 зубчика чеснока,
  • Соль и черный перец по вкусу,
  • 1 чайная ложка итальянских трав (орегано, базилик, тимьян),
  • Свежая зелень (петрушка, укроп) для украшения.

Приступаем к приготовлению:

  1. Подготовьте овощи, очистите болгарский перец от семян и нарежьте его крупными кусочками.
  2. Нарежьте кабачки и баклажаны на кружочки или полоски толщиной около 1 сантиметра.
  3. Оставьте шампиньоны целыми или разрежьте пополам, если они крупные.
  4. Очистите красный лук и нарежьте его толстыми кольцами.
  5. Оставьте помидоры черри целыми.

Приготовление маринада:

  1. В большой миске смешайте оливковое масло, бальзамический уксус, измельчённый чеснок, соль, перец и итальянские травы.
  2. Добавьте нарезанные овощи в миску и хорошо перемешайте, чтобы все овощи были покрыты маринадом.
  3. Оставьте овощи мариноваться в течение 20-30 минут при комнатной температуре.

Разогрев гриля:

  1. Разогрейте гриль до средней температуры. Если у вас угольный гриль, удостоверьтесь, что угли хорошо прогорели и покрыты серым пеплом.
  2. Выложите овощи на решётку гриля. Готовьте, периодически переворачивая, до появления золотистых полос и мягкости овощей.
  3. Время приготовления зависит от типа овощей: кабачки и баклажаны готовятся около 5-7 минут с каждой стороны, перец и лук — около 10 минут, шампиньоны и помидоры черри — 5-7 минут.

Подача: Выньте овощи с гриля и выложите на блюдо или тарелку. Посыпьте свежей зеленью перед подачей. Подавайте овощи в горячем или тёплом виде.

Теперь ваше вкусное блюдо готово! Вы можете наслаждаться запеченными овощами на гриле в качестве гарнира или основного блюда. Приятного аппетита!

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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