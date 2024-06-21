Арахис против инсульта и деменции: узнайте, почему это такой полезный орех

Арахис: польза для здоровья

Арахис, пожалуй, один из самых популярных орехов. Его трудно есть в умеренных количествах, поскольку он идёт как семечки. Богатый полезными жирами, растительным белком и незаменимыми микроэлементами, арахис крайне важен для укрепления здоровья.

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Этот орех улучшает память благодаря содержанию ниацина, витамина B, который, как известно, улучшает кровоток в мозге. Арахис также богат ресвератролом, антиоксидантом, который защищает мозг от воспалений, связанных с деменцией.

Арахис также способствует улучшению психического здоровья. Благодаря аминокислоте триптофану он помогает стимулировать выработку серотонина, нейромедиатора, регулирующего настроение.

Оказывается, вам не нужны дорогие увлажняющие кремы и средства по уходу за кожей, просто съешьте горсть арахиса! Арахис богат витамином Е, который известен своими увлажняющими и лечебными свойствами для кожи.

Арахис предотвращает образование камней в желчном пузыре. Излишек холестерина может ускорить образование камней в желчном. Содержащиеся в арахисе мононенасыщенные жиры снизят уровень "плохого" холестерина.

Конечно, в арахисе много жиров и калорий. Но, как бы странно это ни звучало, арахис может способствовать снижению веса. Это потому, что он богат клетчаткой и белком, которые помогают регулировать аппетит.

Помните про ресвератрол? Он способствует снижению риска осложнений, связанных с сердечными заболеваниями, такими как инсульт и сердечная недостаточность.

Марганец, минерал, содержащийся в арахисе, имеет решающее значение для регулирования уровня сахара в крови. Беременным женщинам полезно включать арахис в свой рацион. Он является хорошим источником фолиевой кислоты, необходимой для развития плода. Фолат также помогает снизить риск врождённых дефектов.