Арахис против инсульта и деменции: узнайте, почему это такой полезный орех

Арахис, пожалуй, один из самых популярных орехов. Его трудно есть в умеренных количествах, поскольку он идёт как семечки. Богатый полезными жирами, растительным белком и незаменимыми микроэлементами, арахис крайне важен для укрепления здоровья.

Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication