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Арахис против инсульта и деменции: узнайте, почему это такой полезный орех

Арахис: польза для здоровья

Еда

Арахис, пожалуй, один из самых популярных орехов. Его трудно есть в умеренных количествах, поскольку он идёт как семечки. Богатый полезными жирами, растительным белком и незаменимыми микроэлементами, арахис крайне важен для укрепления здоровья.

Арахис: польза для здоровья
Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Этот орех улучшает память благодаря содержанию ниацина, витамина B, который, как известно, улучшает кровоток в мозге. Арахис также богат ресвератролом, антиоксидантом, который защищает мозг от воспалений, связанных с деменцией.

Арахис также способствует улучшению психического здоровья. Благодаря аминокислоте триптофану он помогает стимулировать выработку серотонина, нейромедиатора, регулирующего настроение.

Оказывается, вам не нужны дорогие увлажняющие кремы и средства по уходу за кожей, просто съешьте горсть арахиса! Арахис богат витамином Е, который известен своими увлажняющими и лечебными свойствами для кожи.

Арахис предотвращает образование камней в желчном пузыре. Излишек холестерина может ускорить образование камней в желчном. Содержащиеся в арахисе мононенасыщенные жиры снизят уровень "плохого" холестерина. 

Конечно, в арахисе много жиров и калорий. Но, как бы странно это ни звучало, арахис может способствовать снижению веса. Это потому, что он богат клетчаткой и белком, которые помогают регулировать аппетит.

Помните про ресвератрол? Он способствует снижению риска осложнений, связанных с сердечными заболеваниями, такими как инсульт и сердечная недостаточность.

Марганец, минерал, содержащийся в арахисе, имеет решающее значение для регулирования уровня сахара в крови. Беременным женщинам полезно включать арахис в свой рацион. Он является хорошим источником фолиевой кислоты, необходимой для развития плода. Фолат также помогает снизить риск врождённых дефектов.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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