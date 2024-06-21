Жареный арахис для перекуса: вам понадобятся мёд, корица, соль и ваниль

Жареный в меду арахис: вкусный перекус

0:58 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот сладкий жареный арахис настолько вам понравится, что вы забудете про магазинные аналоги. Прекрасное дополнение к орехам: мёд, корица и соль. И перекус готов.

Фото: commons.wikimedia.org by Flyingdream is licensed under public domain

Ингредиенты

Полкило сырого арахиса

1/3 стакана мёда

2 столовые ложки топлёного масла

2 чайные ложки соли

1 чайная ложка ванильного экстракта

1/4 чайной ложки молотой корицы

Приготовление