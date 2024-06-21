Жареный арахис для перекуса: вам понадобятся мёд, корица, соль и ваниль

Этот сладкий жареный арахис настолько вам понравится, что вы забудете про магазинные аналоги. Прекрасное дополнение к орехам: мёд, корица и соль. И перекус готов.
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Ингредиенты
Полкило сырого арахиса
1/3 стакана мёда
2 столовые ложки топлёного масла
2 чайные ложки соли
1 чайная ложка ванильного экстракта
1/4 чайной ложки молотой корицы
Приготовление
Разогрейте духовку до 160 градусов. Застелите противень фольгой и смажьте маслом. Отложите в сторону.
В миске смешайте мёд, сливочное масло, ваниль, корицу и 1 чайную ложку соли. Перемешайте арахис с медовой смесью. Разложите арахис на противне. Запекайте 20 минут. Перемешайте, чтобы предотвратить пригорание.