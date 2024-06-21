Сэндвич с нутом и руколой: получается очень вкусно и питательно

Сэндвич с нутом и руколой: быстрый белковый перекус

Этот сэндвич с нутом и руколой станет идеальным перекусом в будний день, когда времени очень мало.

Фото: unsplash.com by Lluís Domingo is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ингредиенты

12 ломтиков помидоров

Питы, разрезанные пополам (6 штук)

Банка с консервированным нутом

2 измельчённых зубчика чеснока

1 нарезанный огурец

8 чашек руколы

1 чашка греческого йогурта

3 столовые ложки оливкового масла

3 столовые ложки нарезанной свежей мяты

1 столовая ложка свежевыжатого лимонного сока

2 чайные ложки свежевыжатого сока лайма

2 чайные ложки молотого тмина

2 чайные ложки паприки

Соль

1/4 чайной ложки молотого красного перца

1/4 чайной ложки молотого чёрного перца

Приготовление