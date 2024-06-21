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Сэндвич с нутом и руколой: получается очень вкусно и питательно

Сэндвич с нутом и руколой: быстрый белковый перекус

Еда

Этот сэндвич с нутом и руколой станет идеальным перекусом в будний день, когда времени очень мало.

Сэндвич с нутом и руколой: быстрый белковый перекус
Фото: unsplash.com by Lluís Domingo is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ингредиенты

  • 12 ломтиков помидоров
  • Питы, разрезанные пополам (6 штук)
  • Банка с консервированным нутом
  • 2 измельчённых зубчика чеснока
  • 1 нарезанный огурец
  • 8 чашек руколы
  • 1 чашка греческого йогурта
  • 3 столовые ложки оливкового масла
  • 3 столовые ложки нарезанной свежей мяты
  • 1 столовая ложка свежевыжатого лимонного сока
  • 2 чайные ложки свежевыжатого сока лайма
  • 2 чайные ложки молотого тмина
  • 2 чайные ложки паприки
  • Соль
  • 1/4 чайной ложки молотого красного перца
  • 1/4 чайной ложки молотого чёрного перца

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 175 градусов.
  2. В небольшой миске смешайте йогурт, сок лайма, чеснок, огурец и 1/8 чайной ложки соли.
  3. Заверните половинки питы в фольгу. Запекайте в духовке в течение 10 минут.
  4. Нагрейте 2 столовые ложки оливкового масла в большой сковороде на средне-сильном огне. Обжарьте нут в течение 10 минут. Достаньте из сковороды.
  5. В средней миске смешайте нут, тмин, паприку, красный перец и оставшуюся соль. 
  6. В миске меньшего размера смешайте оливковое масло, лимонный сок и чёрный перец.
  7. Сбрызните листья руколы смесью оливкового масла, затем добавьте смесь с нутом. Наполните каждую половину лаваша 2/3 стакана смеси, 1 ломтиком помидора и 2 столовыми ложками йогуртовой заправки.
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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