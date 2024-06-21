Сэндвич с нутом и руколой: получается очень вкусно и питательно
Сэндвич с нутом и руколой: быстрый белковый перекус
Этот сэндвич с нутом и руколой станет идеальным перекусом в будний день, когда времени очень мало.
Фото: unsplash.com by Lluís Domingo is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Ингредиенты
- 12 ломтиков помидоров
- Питы, разрезанные пополам (6 штук)
- Банка с консервированным нутом
- 2 измельчённых зубчика чеснока
- 1 нарезанный огурец
- 8 чашек руколы
- 1 чашка греческого йогурта
- 3 столовые ложки оливкового масла
- 3 столовые ложки нарезанной свежей мяты
- 1 столовая ложка свежевыжатого лимонного сока
- 2 чайные ложки свежевыжатого сока лайма
- 2 чайные ложки молотого тмина
- 2 чайные ложки паприки
- Соль
- 1/4 чайной ложки молотого красного перца
- 1/4 чайной ложки молотого чёрного перца
Приготовление
- Разогрейте духовку до 175 градусов.
- В небольшой миске смешайте йогурт, сок лайма, чеснок, огурец и 1/8 чайной ложки соли.
- Заверните половинки питы в фольгу. Запекайте в духовке в течение 10 минут.
- Нагрейте 2 столовые ложки оливкового масла в большой сковороде на средне-сильном огне. Обжарьте нут в течение 10 минут. Достаньте из сковороды.
- В средней миске смешайте нут, тмин, паприку, красный перец и оставшуюся соль.
- В миске меньшего размера смешайте оливковое масло, лимонный сок и чёрный перец.
- Сбрызните листья руколы смесью оливкового масла, затем добавьте смесь с нутом. Наполните каждую половину лаваша 2/3 стакана смеси, 1 ломтиком помидора и 2 столовыми ложками йогуртовой заправки.
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