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Вместо сухарей измельчённые орехи пекан: рыба в ореховой панировке

Рыба в панировке из пекана с перцем и кабачком: рецепт

1:44
Еда

Замените панировочные сухари измельчёнными орехами пекан, чтобы рыба с корочкой стала более здоровой. Смешайте с болгарским перцем и кабачком для контраста текстуры и повышения уровня антиоксидантов.

Рыба в панировке из пекана с перцем и кабачком: рецепт
Фото: flickr.com by Alabama Extension is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ингредиенты

  • Полкило рыбного филе без кожи
  • 1/2 стакана пшеничной муки
  • 1/3 стакана нарезанных орехов пекан
  • 1 столовая ложка воды
  • 2 чайные ложки оливкового масла
  • 1/2 чайной ложки соли
  • 1/4 чайной ложки порошка чили
  • 2 болгарских перца, очищенных от семян и нарезанных полосками
  • 1 средний кабачок
  • 1 яйцо
  • Дольки лимона

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 218 градусов. Застелите форму для выпечки фольгой.
  2. Нарежьте рыбное филе на кусочки и отложите в сторону.
  3. В неглубокой тарелке смешайте муку и порошок чили.
  4. В другой неглубокой тарелке смешайте пшеничную муку, орехи пекан и соль.
  5. В небольшой миске взбейте яйцо и воду.
  6. Обвалять каждый кусочек рыбы в мучной смеси. Стряхните лишнее. Окуните рыбу в яичную смесь, затем посыпьте смесью орехов пекан. Проделайте то же самое со всеми кусочками рыбного филе. Поместите их все в подготовленную форму для запекания.
  7. В большой миске смешайте болгарский перец, кабачки и тыкву. Сбрызните оливковым маслом и посолите. Разложите овощи рядом с рыбой. Запекайте без крышки 20–25 минут. Подавайте с дольками лимона.
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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