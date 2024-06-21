Вместо сухарей измельчённые орехи пекан: рыба в ореховой панировке

Замените панировочные сухари измельчёнными орехами пекан, чтобы рыба с корочкой стала более здоровой. Смешайте с болгарским перцем и кабачком для контраста текстуры и повышения уровня антиоксидантов.
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Ингредиенты
Полкило рыбного филе без кожи
1/2 стакана пшеничной муки
1/3 стакана нарезанных орехов пекан
1 столовая ложка воды
2 чайные ложки оливкового масла
1/2 чайной ложки соли
1/4 чайной ложки порошка чили
2 болгарских перца, очищенных от семян и нарезанных полосками
1 средний кабачок
1 яйцо
Дольки лимона
Приготовление
Разогрейте духовку до 218 градусов. Застелите форму для выпечки фольгой.
Нарежьте рыбное филе на кусочки и отложите в сторону.
В неглубокой тарелке смешайте муку и порошок чили.
В другой неглубокой тарелке смешайте пшеничную муку, орехи пекан и соль.
В небольшой миске взбейте яйцо и воду.
Обвалять каждый кусочек рыбы в мучной смеси. Стряхните лишнее. Окуните рыбу в яичную смесь, затем посыпьте смесью орехов пекан. Проделайте то же самое со всеми кусочками рыбного филе. Поместите их все в подготовленную форму для запекания.
В большой миске смешайте болгарский перец, кабачки и тыкву. Сбрызните оливковым маслом и посолите. Разложите овощи рядом с рыбой. Запекайте без крышки 20–25 минут. Подавайте с дольками лимона.