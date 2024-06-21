Вместо сухарей измельчённые орехи пекан: рыба в ореховой панировке

Рыба в панировке из пекана с перцем и кабачком: рецепт

1:44 Your browser does not support the audio element. Еда

Замените панировочные сухари измельчёнными орехами пекан, чтобы рыба с корочкой стала более здоровой. Смешайте с болгарским перцем и кабачком для контраста текстуры и повышения уровня антиоксидантов.

Фото: flickr.com by Alabama Extension is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ингредиенты

Полкило рыбного филе без кожи

1/2 стакана пшеничной муки

1/3 стакана нарезанных орехов пекан

1 столовая ложка воды

2 чайные ложки оливкового масла

1/2 чайной ложки соли

1/4 чайной ложки порошка чили

2 болгарских перца, очищенных от семян и нарезанных полосками

1 средний кабачок

1 яйцо

Дольки лимона

Приготовление