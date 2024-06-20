Спасёт даже от инсульта — вы не поверите, это вишня

Удивительная польза вишни для здоровья

1:19 Your browser does not support the audio element. Еда

Свежая вишня — популярное летнее лакомство как для детей, так и для взрослых. Но самое приятное, что эта ягода чрезвычайно полезна для здоровья.

Фото: flickr.com by Benson Kua is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Вишня богата антиоксидантами, а также витамином С, медью и марганцем, другими питательными веществами, которые защищают от инфекций и вирусов. Растительные соединения в вишне активно борются с воспалениями и снижают окислительный стресс. Таким образом, вишня полезна людям с заболеваниями, связанными с воспалениями, такими как болезни сердца и подагра.

Регулярное употребление вишни способствует снижению артериального давления благодаря антиоксидантам, тем самым снижается риск сердечно-сосудистых заболеваний и их осложнений, включая инсульт и сердечную недостаточность.

Вишня популярна среди профессиональных спортсменов и не зря. Содержащиеся в этой ягоде антиоксиданты могут облегчить мышечные боли после упражнений.

Вишня также поможет решить проблемы со сном. Наш организм вырабатывает гормон мелатонин, который регулирует сон. Немногие продукты содержат высокую концентрацию мелатонина, но терпкая вишня является исключением.