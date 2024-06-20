Колбасы и квашеная капуста: очевидные продукты, в которых может скрываться смертельно опасный ботулотоксин

Врач Чуланов рассказал, в каких продуктах может скрываться ботулотоксин

1:26 Your browser does not support the audio element. Еда

После нашумевшей истории с массовым отравлением людей, съевших фасоль с ботулотоксином из службы доставки, многие россияне задались вопросом, в каких продуктах может скрываться опасный токсин, приводящий к ботулизму. Как рассказал сайту aif.ru главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов, ботулотоксин может находиться не только в консервах, овощах, рыбе и мясе, но и в самых очевидных продуктах, таких как квашеная капуста, колбасы, солёная рыба.

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Эксперт отметил, что ботулизмом можно заразиться даже от домашних консервов, если продукты были плохо промыты или был нарушен порядок стерилизации. Если консервы с признаками вздутия, то их точно нельзя употреблять в пищу.

Ботулотоксин уничтожается при кипячении, поэтому консервы при возможности лучше термически обрабатывать в течение 15-20 минут.

Основные симптомы ботулизма:

сильная сухость во рту,

проблемы с глотанием (ощущение "комка в горле"),

проблемы со зрением (всё расплывается, двоение в глазах),

нарушения дыхания,

мышечная слабость,

иногда возможны параличи.

К слову, температура при ботулизме не поднимается. Инкубационный период при ботулизме составляет в среднем от четырёх часов до суток.