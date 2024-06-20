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Колбасы и квашеная капуста: очевидные продукты, в которых может скрываться смертельно опасный ботулотоксин

Врач Чуланов рассказал, в каких продуктах может скрываться ботулотоксин

1:26
Еда

После нашумевшей истории с массовым отравлением людей, съевших фасоль с ботулотоксином из службы доставки, многие россияне задались вопросом, в каких продуктах может скрываться опасный токсин, приводящий к ботулизму. Как рассказал сайту aif.ru главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов, ботулотоксин может находиться не только в консервах, овощах, рыбе и мясе, но и в самых очевидных продуктах, таких как квашеная капуста, колбасы, солёная рыба.

Врач Чуланов рассказал, в каких продуктах может скрываться ботулотоксин
Фото: commons.wikimedia.org by torange.biz is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Эксперт отметил, что ботулизмом можно заразиться даже от домашних консервов, если продукты были плохо промыты или был нарушен порядок стерилизации. Если консервы с признаками вздутия, то их точно нельзя употреблять в пищу.

Ботулотоксин уничтожается при кипячении, поэтому консервы при возможности лучше термически обрабатывать в течение 15-20 минут.

Основные симптомы ботулизма:

  • сильная сухость во рту,
  • проблемы с глотанием (ощущение "комка в горле"),
  • проблемы со зрением (всё расплывается, двоение в глазах),
  • нарушения дыхания,
  • мышечная слабость,
  • иногда возможны параличи.

К слову, температура при ботулизме не поднимается. Инкубационный период при ботулизме составляет в среднем от четырёх часов до суток.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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