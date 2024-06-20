Колбасы и квашеная капуста: очевидные продукты, в которых может скрываться смертельно опасный ботулотоксин

После нашумевшей истории с массовым отравлением людей, съевших фасоль с ботулотоксином из службы доставки, многие россияне задались вопросом, в каких продуктах может скрываться опасный токсин, приводящий к ботулизму. Как рассказал сайту aif.ru главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов, ботулотоксин может находиться не только в консервах, овощах, рыбе и мясе, но и в самых очевидных продуктах, таких как квашеная капуста, колбасы, солёная рыба.
Эксперт отметил, что ботулизмом можно заразиться даже от домашних консервов, если продукты были плохо промыты или был нарушен порядок стерилизации. Если консервы с признаками вздутия, то их точно нельзя употреблять в пищу.
Ботулотоксин уничтожается при кипячении, поэтому консервы при возможности лучше термически обрабатывать в течение 15-20 минут.
Основные симптомы ботулизма:
К слову, температура при ботулизме не поднимается. Инкубационный период при ботулизме составляет в среднем от четырёх часов до суток.
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