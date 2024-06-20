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Боул с киноа, грецкими орехами, руколой и персиками: сплошные витамины

Салат с киноа, грецкими орехами и руколой: питательный боул на завтрак

0:52
Еда

Этот салат с ароматной киноа, хрустящими грецкими орехами и горчичной руколой станет прекрасным вариантом для полезного ужина. На приготовление уйдёт не больше пяти минут.

Салат с киноа, грецкими орехами и руколой: питательный боул на завтрак
Фото: Own work by Vladimirf7 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты

  • 1/2 авокадо, нарезанного ломтиками
  • 1 чашка свежей руколы
  • 3/4 стакана варёной кино
  • 1/4 стакана нарезанных персиков
  • 2 столовые ложки измельчённых грецких орехов
  • 1 столовая ложка хересного уксуса
  • 2 чайные ложки оливкового масла
  • 2 чайные ложки сыра
  • Соль и чёрный перец

Приготовление

В небольшой миске смешайте уксус, оливковое масло, соль и перец. В другую миску положите руколу, затем добавьте остальные ингредиенты. Перед подачей полейте заправкой и посыпьте тёртым сыром.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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