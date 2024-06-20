Боул с киноа, грецкими орехами, руколой и персиками: сплошные витамины
Салат с киноа, грецкими орехами и руколой: питательный боул на завтрак
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Этот салат с ароматной киноа, хрустящими грецкими орехами и горчичной руколой станет прекрасным вариантом для полезного ужина. На приготовление уйдёт не больше пяти минут.
Фото: Own work by Vladimirf7 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Ингредиенты
- 1/2 авокадо, нарезанного ломтиками
- 1 чашка свежей руколы
- 3/4 стакана варёной кино
- 1/4 стакана нарезанных персиков
- 2 столовые ложки измельчённых грецких орехов
- 1 столовая ложка хересного уксуса
- 2 чайные ложки оливкового масла
- 2 чайные ложки сыра
- Соль и чёрный перец
Приготовление
В небольшой миске смешайте уксус, оливковое масло, соль и перец. В другую миску положите руколу, затем добавьте остальные ингредиенты. Перед подачей полейте заправкой и посыпьте тёртым сыром.
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