Боул с киноа, грецкими орехами, руколой и персиками: сплошные витамины

Салат с киноа, грецкими орехами и руколой: питательный боул на завтрак

0:52 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот салат с ароматной киноа, хрустящими грецкими орехами и горчичной руколой станет прекрасным вариантом для полезного ужина. На приготовление уйдёт не больше пяти минут.

Фото: Own work by Vladimirf7 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты

1/2 авокадо, нарезанного ломтиками

1 чашка свежей руколы

3/4 стакана варёной кино

1/4 стакана нарезанных персиков

2 столовые ложки измельчённых грецких орехов

1 столовая ложка хересного уксуса

2 чайные ложки оливкового масла

2 чайные ложки сыра

Соль и чёрный перец

Приготовление

В небольшой миске смешайте уксус, оливковое масло, соль и перец. В другую миску положите руколу, затем добавьте остальные ингредиенты. Перед подачей полейте заправкой и посыпьте тёртым сыром.