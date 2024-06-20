Знаменитая итальянская закуска: кростини с редисом, руколой и сыром бри

Кростини — популярная итальянская закуска. В этом рецепте мы заменяем традиционную мясную начинку смесью редиса и руколы. В соответствии с традициями итальянской кухни в этом рецепте также используется сыр.
Фото: flickr.com by Charles Haynes is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Ингредиенты
16 ломтиков французского хлеба
2 чашки листьев руколы
1,5 стакана нарезанного редиса
1/2 стакана сыра бри
1 столовая ложка оливкового масла
1 столовая ложка свежевыжатого лимонного сока
1/4 чайной ложки молотого чёрного перца
1/8 чайной ложки соли
Приготовление
Разогрейте духовку до 200 градусов. Смажьте противень маслом, затем разложите ломтики хлеба. Поджарьте их в духовке в течение 5 минут.
В миске смешайте редис, оливковое масло, сок лимона, сыр и руколу. Посолите и поперчите.
На каждый ломтик хлеба намажьте примерно 2 чайные ложки сыра. Сверху выложите смесь руколы и редиса. Повторите то же самое с остальными ломтиками хлеба.
Многие начинающие огородники совершают ошибку, пытаясь улучшить условия для роста и плодоношения помидоров. Они усердно удаляют с кустов нижние листья, считая, что это поможет растению сосредоточиться на формировании плодов. Однако опытные садоводы давно знают - это ошибочное мнение, и такая практика, напротив, может лишить вас хорошего урожая.