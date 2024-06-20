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Знаменитая итальянская закуска: кростини с редисом, руколой и сыром бри

Кростини с редисом и руколой: вкусная закуска

1:11
Еда

Кростини — популярная итальянская закуска. В этом рецепте мы заменяем традиционную мясную начинку смесью редиса и руколы. В соответствии с традициями итальянской кухни в этом рецепте также используется сыр.

Кростини с редисом и руколой: вкусная закуска
Фото: flickr.com by Charles Haynes is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ингредиенты

  • 16 ломтиков французского хлеба
  • 2 чашки листьев руколы
  • 1,5 стакана нарезанного редиса
  • 1/2 стакана сыра бри
  • 1 столовая ложка оливкового масла
  • 1 столовая ложка свежевыжатого лимонного сока
  • 1/4 чайной ложки молотого чёрного перца
  • 1/8 чайной ложки соли

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 200 градусов. Смажьте противень маслом, затем разложите ломтики хлеба. Поджарьте их в духовке в течение 5 минут.
  2. В миске смешайте редис, оливковое масло, сок лимона, сыр и руколу. Посолите и поперчите.
  3. На каждый ломтик хлеба намажьте примерно 2 чайные ложки сыра. Сверху выложите смесь руколы и редиса. Повторите то же самое с остальными ломтиками хлеба.
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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