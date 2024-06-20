Рукола поможет вам избавиться от лишних килограммов

Салатная зелень является ключевым продуктом в рационе питания любого приверженца здорового питания. В частности, отдельного внимания заслуживает рукола. Несмотря на свой противоречивый вкус, в ней много питательных веществ, антиоксидантов и полезных растительных соединений.
Рассмотрим некоторые преимущества руколы для здоровья.
В руколе вы найдёте большое количество витаминов группы B, которые способствуют улучшению обмена веществ. Ускоренный метаболизм способствует улучшению пищеварения и кровообращения, а также других важных биологических процессов.
Диеты для снижения веса должны включать руколу. Помимо низкой калорийности, она также может похвастаться большим количеством клетчатки и минимальным количеством углеводов. Эта комбинация идеально подходит для контроля веса в долгосрочной перспективе.
Каротиноиды в рукколе помогают замедлить прогрессирование возрастной дегенерации жёлтого пятна. Также зелень способствует укреплению иммунитета.
Руккола содержит значительное количество кальция и витамина К, которые необходимы для здоровья костей.
Беременным женщинам полезно есть руколу. В ней много фолиевой кислоты, витамина B, который поддерживает производство ДНК и другого генетического материала. Беременные женщины с достаточным количеством фолиевой кислоты менее склонны к врождённым дефектам.
Многие начинающие огородники совершают ошибку, пытаясь улучшить условия для роста и плодоношения помидоров. Они усердно удаляют с кустов нижние листья, считая, что это поможет растению сосредоточиться на формировании плодов. Однако опытные садоводы давно знают - это ошибочное мнение, и такая практика, напротив, может лишить вас хорошего урожая.