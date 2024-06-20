Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кейт Миддлтон снова перестанет выходить в свет после парада Trooping the Colour
Больше трети московских IT-специалистов вынуждены жить в Юго-Западном округе
Эксперт Козловский назвал 7 признаков поломки генератора автомобиля
В ГД просят об усилении контроля за качеством питания в детских лагерях
Певец Филипп Киркоров заявил, что его дети знают цену деньгам
Стилист Рябоконь объяснил, что вода из-под крана вредит волосам
"Росгосстрах" продлил договор страхования коту Бегемоту из "Булгаковского дома"
Кинологи ответили, почему собака не выберет подростка своим хозяином
Бутерброд с лесными грибами: нет ничего проще на завтрак
Салат с фасолью, арахисом и имбирём станет вашим любимым

Салат из фасоли, арахиса и имбиря: в восточном стиле

1:54
Еда

Свежесть этого вкусного и красочного салата напоминает о лете. Приготовление займёт не более 10 минут — идеально подходит для лёгкого завтрака или в качестве гарнира к ужину.

Салат из фасоли, арахиса и имбиря: в восточном стиле
Фото: commons.wikimedia.org by Sanjay Acharya is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты

  • 1 кг фасоли
  • 1/3 стакана солёного жареного арахиса
  • 1/3 стакана кинзы
  • 5 столовых ложек оливкового масла
  • 3 столовые ложки свежевыжатого сока лайма
  • 1 чайная ложка мелко натёртой цедры лайма
  • 1/2 чайной ложки молотого кориандра
  • 1/4 чайной ложки сахара
  • 3 листа каффир-лайма, мелко нарезанных
  • 2 зубчика чеснока, мелко натёртых
  • 1 стебель лемонграсса, мелко натёртый
  • 1 тёртый кусочек имбиря
  • 1/2 большого лука-шалота, мелко нарезанного
  • Молотый чёрный перец
  • Соль

Приготовление

  1. Отварите фасоль. Шумовкой переложите сваренную фасоль в миску и высушите.
  2. Нагрейте 1 столовую ложку оливкового масла в сковороде на среднем огне. Готовьте лук-шалот 3 минуты.
  3. Добавьте имбирь, лемонграсс, чеснок и кориандр, обжаривайте в течение 1 минуты.
  4. Переложите обжаренные овощи в большую миску. Посолите и поперчите.
  5. В той же сковороде обжарьте арахис в течение 2 минут. Затем измельчите его. Оставьте 1 столовую ложку для подачи.
  6. Смешайте листья каффир-лайма, цедру лайма, сок лайма, сахар, 1/2 чайной ложки соли и оставшееся оливковое масло с обжаренными овощами.
  7. Добавьте фасоль, кинзу и оставшийся нарезанный арахис. Посолите и поперчите. Посыпьте салат оставшейся 1 столовой ложкой измельчённого арахиса и добавьте ещё кинзы.
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Главная ошибка начинающих огородников: почему нельзя удалять нижние листья помидоров

Многие начинающие огородники совершают ошибку, пытаясь улучшить условия для роста и плодоношения помидоров. Они усердно удаляют с кустов нижние листья, считая, что это поможет растению сосредоточиться на формировании плодов. Однако опытные садоводы давно знают - это ошибочное мнение, и такая практика, напротив, может лишить вас хорошего урожая.

Не спешите удалять нижние листья помидоров: почему это вредно
Разведка НАТО утверждает, что полноценный С-500 "Прометей" развёрнут на юге России
Наступает момент истины. ЗРК С-500 "Прометей" на боевом дежурстве очень ждёт своих целей
Морковь активно пойдёт в рост: в июне обязательно полейте грядку этим раствором — первый шаг к хорошему урожаю
Заряжаем перцы на рост: в июне проведите эту простую подкормку — плоды вырастут большими
Иранский дрон "Мохаджер-6" в спецоперации может выполнять военные задачи Дмитрий Плотников Украинские стратеги не находят логики в наступлении ВС РФ на Торецк в "лоб" Любовь Степушова Украинский язык волапюк был выдуман в австрийских кабинетах Сергей Лебедев
Сода - помощница опытных дачников: как использовать ее в компосте и при разжигании костра
Зоолог раскрыла породы собак, которые практически невозможно дрессировать
Идеальная мульча для клубничных грядок: обзор эффективных вариантов
Идеальная мульча для клубничных грядок: обзор эффективных вариантов
Последние материалы
RN: договор РФ с КНДР позволил поставки "Кимискандеров", спецназа и снарядов
Певец Филипп Киркоров заявил, что его дети знают цену деньгам
Иранский дрон "Мохаджер-6" в спецоперации может выполнять военные задачи
Стилист Рябоконь объяснил, что вода из-под крана вредит волосам
"Росгосстрах" продлил договор страхования коту Бегемоту из "Булгаковского дома"
Кинологи ответили, почему собака не выберет подростка своим хозяином
Бутерброд с лесными грибами: нет ничего проще на завтрак
Виктория Боня намерена стать приёмной матерью
Певец Юлиан рассказал о последнем предсмертном сообщении сына Вячеслава Зайцева
Ларс фон Триер вдохновлялся работами знаменитого советского режиссёра
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников