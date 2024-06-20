Салат с фасолью, арахисом и имбирём станет вашим любимым
Салат из фасоли, арахиса и имбиря: в восточном стиле
1:54
Your browser does not support the audio element.
20.06.2024 11:31
Свежесть этого вкусного и красочного салата напоминает о лете. Приготовление займёт не более 10 минут — идеально подходит для лёгкого завтрака или в качестве гарнира к ужину.
Фото: commons.wikimedia.org by Sanjay Acharya is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Ингредиенты
1 кг фасоли
1/3 стакана солёного жареного арахиса
1/3 стакана кинзы
5 столовых ложек оливкового масла
3 столовые ложки свежевыжатого сока лайма
1 чайная ложка мелко натёртой цедры лайма
1/2 чайной ложки молотого кориандра
1/4 чайной ложки сахара
3 листа каффир-лайма, мелко нарезанных
2 зубчика чеснока, мелко натёртых
1 стебель лемонграсса, мелко натёртый
1 тёртый кусочек имбиря
1/2 большого лука-шалота, мелко нарезанного
Молотый чёрный перец
Соль
Приготовление
Отварите фасоль. Шумовкой переложите сваренную фасоль в миску и высушите.
Нагрейте 1 столовую ложку оливкового масла в сковороде на среднем огне. Готовьте лук-шалот 3 минуты.
Добавьте имбирь, лемонграсс, чеснок и кориандр, обжаривайте в течение 1 минуты.
Переложите обжаренные овощи в большую миску. Посолите и поперчите.
В той же сковороде обжарьте арахис в течение 2 минут. Затем измельчите его. Оставьте 1 столовую ложку для подачи.
Смешайте листья каффир-лайма, цедру лайма, сок лайма, сахар, 1/2 чайной ложки соли и оставшееся оливковое масло с обжаренными овощами.
Добавьте фасоль, кинзу и оставшийся нарезанный арахис. Посолите и поперчите. Посыпьте салат оставшейся 1 столовой ложкой измельчённого арахиса и добавьте ещё кинзы.
Оперативные новости
Присоединяйся к Pravda.Ru