Аппетитная яичница с грибами и капустой: блюдо за 15 минут

Яичница с грибами и капустой на завтрак: вкусно и сытно

0:52 Your browser does not support the audio element. Еда

Приготовление этого блюда на одной сковороде занимает не более 15 минут. Приготовьте вкусный омлет с грибами и капустой на завтрак, а мы вам подскажем — как.

Фото: commons.wikimedia.org by Nevit Dilmen (talk) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты

4 яйца

1 чашка грибов

1/2 стакана капусты

1 зубчик чеснока

1 столовая ложка оливкового масла

Соль

Приготовление

Нарежьте шампиньоны и раздавите зубчик чеснока. Нагрейте оливковое масло в сотейнике. Обжарьте чеснок 1 минуту на слабом огне. Готовьте грибы до мягкости, затем порциями добавляйте капусту. Посолите. В ту же сковороду разбейте яйца и готовьте 2-3 минуты. Накройте сковороду крышкой и оставьте готовиться ещё 2-3 минуты. Подавайте с цельнозерновым хлебом или рисом.