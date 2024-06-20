Аппетитная яичница с грибами и капустой: блюдо за 15 минут

Приготовление этого блюда на одной сковороде занимает не более 15 минут. Приготовьте вкусный омлет с грибами и капустой на завтрак, а мы вам подскажем — как.
Нарежьте шампиньоны и раздавите зубчик чеснока. Нагрейте оливковое масло в сотейнике. Обжарьте чеснок 1 минуту на слабом огне. Готовьте грибы до мягкости, затем порциями добавляйте капусту. Посолите. В ту же сковороду разбейте яйца и готовьте 2-3 минуты. Накройте сковороду крышкой и оставьте готовиться ещё 2-3 минуты. Подавайте с цельнозерновым хлебом или рисом.
Многие начинающие огородники совершают ошибку, пытаясь улучшить условия для роста и плодоношения помидоров. Они усердно удаляют с кустов нижние листья, считая, что это поможет растению сосредоточиться на формировании плодов. Однако опытные садоводы давно знают - это ошибочное мнение, и такая практика, напротив, может лишить вас хорошего урожая.