Выбираем "правильную" клубнику: как должны выглядеть ягоды, не обработанные химией

Как определить, что клубника в магазине или на рынке не напичкана химией?

1:29 Your browser does not support the audio element. Еда

Существуют некоторые признаки, которые помогут определить качество клубники:

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Аромат. Качественная ягода обладает насыщенным и приятным ароматом. Если клубника почти не пахнет или имеет очень слабый запах, это может указывать на использование вредных химикатов при выращивании. Цвет. Клубника хорошего качества должна иметь яркий красный цвет и природный блеск. Если ягоды имеют тёмный или тусклый оттенок, это может указывать на использование красителей. Размер и форма. Обычно качественная клубника имеет средний размер. Слишком маленькие или слишком крупные ягоды могут быть неприродными или содержать искусственно добавленную влагу. Листья. Хорошая клубника обычно имеет свежие и зелёные листья. Если листья выглядят осыпающимися, увядшими или жёлтыми, это может быть признаком несвежести ягод. Сок. Качественная клубника обязательно будет выделять небольшое количество сока. При наличии капель сока на дне упаковки можно быть уверенным в свежести и сочности ягод.

Выявляя эти признаки, можно выбрать свежую и качественную клубнику, которая доставит удовольствие своим вкусом и ароматом. Не забывайте также обращать внимание на способ выращивания и происхождение клубники для получения наиболее натурального продукта.