Запекаем картофель с беконом в фольге: делаем это на пикнике прямо на углях

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Картофель, запечённый с беконом в фольге: получается очень аппетитным

1:33
Еда

Предлагаем вам рецепт вкусного блюда — запечённого картофеля с беконом, которое непременно понравится всем участникам вашего летнего пикника.

Картофель, запечённый с беконом в фольге: получается очень аппетитным
Фото: commons.wikimedia.org by Aurus Sy is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ингредиенты:

  • Крупные картофелины (выбирайте крупные экземпляры для лучшего результата),
  • Бекон (нарежьте его таким образом, чтобы получились тонкие полоски, которые можно будет вставить в надрезы картофеля),
  • Соль и специи (по вкусу, можно использовать такие приправы, как черный или красный перец, прованские травы, розмарин, чеснок, паприку или любимые специи).

Приготовление:

  1. Начните с приготовления картофеля — вымойте его, оставив кожуру, и отварите до полуготовности.
  2. После того как картофель приготовится, остудите его немного, чтобы можно было без труда работать с ним.
  3. Сделайте поперечные надрезы на каждом картофеле и вставьте в них полоски бекона. Таким образом, вы получите красивые и вкусные "гармошки".
  4. Посыпьте картофель специями и солью, чтобы добавить ему вкус и аромат.
  5. Заверните каждый картофель в фольгу, чтобы запечь его.
  6. Выпекайте запеченный картофель с беконом в углях или в разогретой духовке примерно 30 минут или до готовности.

Запеченный картофель с беконом станет великолепным дополнением к вашему обеду или ужину, хотя он настолько хорош, что вполне справится с ролью и основного блюда! Уверены, что все полюбят это вкусное сочетание картофеля и ароматного бекона. Наслаждайтесь!

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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