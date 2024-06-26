Запекаем картофель с беконом в фольге: делаем это на пикнике прямо на углях

Картофель, запечённый с беконом в фольге: получается очень аппетитным

1:33 Your browser does not support the audio element. Еда

Предлагаем вам рецепт вкусного блюда — запечённого картофеля с беконом, которое непременно понравится всем участникам вашего летнего пикника.

Фото: commons.wikimedia.org by Aurus Sy is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ингредиенты:

Крупные картофелины (выбирайте крупные экземпляры для лучшего результата),

Бекон (нарежьте его таким образом, чтобы получились тонкие полоски, которые можно будет вставить в надрезы картофеля),

Соль и специи (по вкусу, можно использовать такие приправы, как черный или красный перец, прованские травы, розмарин, чеснок, паприку или любимые специи).

Приготовление:

Начните с приготовления картофеля — вымойте его, оставив кожуру, и отварите до полуготовности. После того как картофель приготовится, остудите его немного, чтобы можно было без труда работать с ним. Сделайте поперечные надрезы на каждом картофеле и вставьте в них полоски бекона. Таким образом, вы получите красивые и вкусные "гармошки". Посыпьте картофель специями и солью, чтобы добавить ему вкус и аромат. Заверните каждый картофель в фольгу, чтобы запечь его. Выпекайте запеченный картофель с беконом в углях или в разогретой духовке примерно 30 минут или до готовности.

Запеченный картофель с беконом станет великолепным дополнением к вашему обеду или ужину, хотя он настолько хорош, что вполне справится с ролью и основного блюда! Уверены, что все полюбят это вкусное сочетание картофеля и ароматного бекона. Наслаждайтесь!