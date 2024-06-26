Манный пудинг со свежими ягодами: вкусный, сладкий, да ещё и полезный

Пудинг из манки с ягодами: безумно вкусный и полезный молочный десерт

1:59 Your browser does not support the audio element. Еда

Предлагаем вам рецепт вкусного пудинга с использованием манной крупы, который понравится даже тем, кто обычно не любит традиционную молочную кашу. Это прекрасный выбор для любителей натуральных и полезных десертов!

Фото: commons.wikimedia.org by ponafotkas is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ингредиенты:

Молоко — 500 мл,

Сахар — 4 столовых ложки,

Манная крупа — 75 г,

Жимолость, вишня без косточек или любые другие ягоды — 300 г,

Яйца — 2 штуки,

Сливочное масло — 20 г,

Щепотка соли,

Ваниль (по вкусу).

Приготовление:

Для приготовления соуса возьмите половину ягод и посыпьте их двумя столовыми ложками сахара. Прокипятите ягоды в течение 2-3 минут, затем процедите через сито. В кастрюле смешайте молоко, оставшийся сахар, сливочное масло и ваниль. Постепенно добавляйте манную крупу и варите на среднем огне, постоянно помешивая, около 5 минут, чтобы получить густую кашу. Снимите кастрюлю с огня и дайте каше немного остыть. При этом отделите белки от желтков. Взбейте белки с щепоткой соли, пока не образуется плотная пена. Осторожно соедините один желток и взбитые белки с кашей, чтобы получить однородную массу. Смажьте форму маслом и выложите в неё половину смеси, затем добавьте ягоды и сверху выложите оставшуюся половину смеси. Смажьте верх пудинга оставшимся желтком и запекайте в предварительно разогретой духовке до 180 °C в течение 30-40 минут, пока пудинг не приобретет золотистую корку.

После запекания выньте пудинг из формы и дайте ему немного остыть. Подавайте пудинг вместе с ягодным соусом. Приятного аппетита! Этот пудинг станет отличным вариантом для лакомства, которое понравится всей семье.