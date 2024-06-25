Клубничный сметанник: пышный бисквит, простой сметанно-сливочный крем и свежие ягоды

Клубничный сметанник: несложная летняя выпечка, которая выглядит очень изысканно

1:48 Your browser does not support the audio element. Еда

Рецепт клубничного сметанника выручит вас, когда хочется побаловать родных и друзей вкусной выпечкой со свежими ягодами. Этот пирог получается похожим на торт, так что его не стыдно подать и на летнее торжество!

Фото: commons.wikimedia.org by Slick is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Для приготовления клубничного сметанника потребуются следующие ингредиенты:

175 г свежей клубники,

400 г сметаны с 30% жирности,

200 г сливок с 35% жирности,

100 г сахарной пудры.

Для бисквитного основы:

3 яйца,

100 г сахара,

100 г сливочного масла,

150 г муки,

2 г разрыхлителя.

Шаг 1: Приготовление бисквитной основы:

Взбейте яйца с сахаром и размягченным сливочным маслом.

Добавьте муку и разрыхлитель, тщательно перемешайте.

Выпекайте в разогретой до 160 градусов духовке в течение 30 минут.

Остудите бисквит и нарежьте его на порции, используя кондитерские кольца диаметром около 7,5 см, либо можно нарезать квадратными формами, если у вас нет колец.

Шаг 2. Готовим клубничную начинку:

Промойте и обсушите свежую клубнику.

Нарежьте клубнику на дольки.

Шаг 3. Приготовление сметанного крема:

В миске смешайте сметану и сливки.

Взбейте их до однородности.

Добавьте сахарную пудру и тщательно перемешайте.

Шаг 4. Сборка клубничного сметанника:

Разложите нарезанную клубнику сверху бисквитного основы.

Залейте клубнику сметанным кремом.

Ваш клубничный сметанник готов! Приятного аппетита!