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Клубничный сметанник: пышный бисквит, простой сметанно-сливочный крем и свежие ягоды

Клубничный сметанник: несложная летняя выпечка, которая выглядит очень изысканно

1:48
Еда

Рецепт клубничного сметанника выручит вас, когда хочется побаловать родных и друзей вкусной выпечкой со свежими ягодами. Этот пирог получается похожим на торт, так что его не стыдно подать и на летнее торжество!

Клубничный сметанник: несложная летняя выпечка, которая выглядит очень изысканно
Фото: commons.wikimedia.org by Slick is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Для приготовления клубничного сметанника потребуются следующие ингредиенты:

  • 175 г свежей клубники,
  • 400 г сметаны с 30% жирности,
  • 200 г сливок с 35% жирности,
  • 100 г сахарной пудры.

Для бисквитного основы:

  • 3 яйца,
  • 100 г сахара,
  • 100 г сливочного масла,
  • 150 г муки,
  • 2 г разрыхлителя.

Шаг 1: Приготовление бисквитной основы:

  • Взбейте яйца с сахаром и размягченным сливочным маслом.
  • Добавьте муку и разрыхлитель, тщательно перемешайте.
  • Выпекайте в разогретой до 160 градусов духовке в течение 30 минут.
  • Остудите бисквит и нарежьте его на порции, используя кондитерские кольца диаметром около 7,5 см, либо можно нарезать квадратными формами, если у вас нет колец.

Шаг 2. Готовим клубничную начинку:

  • Промойте и обсушите свежую клубнику.
  • Нарежьте клубнику на дольки.

Шаг 3. Приготовление сметанного крема:

  • В миске смешайте сметану и сливки.
  • Взбейте их до однородности.
  • Добавьте сахарную пудру и тщательно перемешайте.

Шаг 4. Сборка клубничного сметанника:

  • Разложите нарезанную клубнику сверху бисквитного основы.
  • Залейте клубнику сметанным кремом.

Ваш клубничный сметанник готов! Приятного аппетита!

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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