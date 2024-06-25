Клубничный сметанник: пышный бисквит, простой сметанно-сливочный крем и свежие ягоды

Рецепт клубничного сметанника выручит вас, когда хочется побаловать родных и друзей вкусной выпечкой со свежими ягодами. Этот пирог получается похожим на торт, так что его не стыдно подать и на летнее торжество!
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Для приготовления клубничного сметанника потребуются следующие ингредиенты:
175 г свежей клубники,
400 г сметаны с 30% жирности,
200 г сливок с 35% жирности,
100 г сахарной пудры.
Для бисквитного основы:
3 яйца,
100 г сахара,
100 г сливочного масла,
150 г муки,
2 г разрыхлителя.
Шаг 1: Приготовление бисквитной основы:
Взбейте яйца с сахаром и размягченным сливочным маслом.
Добавьте муку и разрыхлитель, тщательно перемешайте.
Выпекайте в разогретой до 160 градусов духовке в течение 30 минут.
Остудите бисквит и нарежьте его на порции, используя кондитерские кольца диаметром около 7,5 см, либо можно нарезать квадратными формами, если у вас нет колец.
Шаг 2. Готовим клубничную начинку:
Промойте и обсушите свежую клубнику.
Нарежьте клубнику на дольки.
Шаг 3. Приготовление сметанного крема:
В миске смешайте сметану и сливки.
Взбейте их до однородности.
Добавьте сахарную пудру и тщательно перемешайте.
Шаг 4. Сборка клубничного сметанника:
Разложите нарезанную клубнику сверху бисквитного основы.