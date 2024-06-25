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Существуют ли продукты с отрицательной калорийностью? Ответили диетологи

В Роспотребнадзоре опровергли миф о продуктах с отрицательной калорийностью

1:15
Еда

Роспотребнадзор опровергает распространенный миф о продуктах с "отрицательной" калорийностью, которые, якобы, потребляют больше энергии на переработку, чем они сами содержат. По словам экспертов в области диетологии, такие продукты на самом деле не существуют. Однако, они подтверждают, что некоторые продукты имеют очень низкую калорийность.

В Роспотребнадзоре опровергли миф о продуктах с отрицательной калорийностью
Фото: commons.wikimedia.org by Mariuszjbie is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Низкокалорийные продукты, такие как огурцы, сельдерей, капуста, лук, шпинат и помидоры, содержат малое количество калорий и могут быть полезны для удовлетворения чувства голода без значительного увеличения калорийного потребления. Они являются частью здоровой и сбалансированной диеты.

Важно отметить, что несмотря на низкую калорийность, эти продукты все равно являются источником полезных питательных веществ. Поэтому рационально сочетать их с другими продуктами для обеспечения оптимального питания.

Таким образом, диетологи призывают руководствоваться фактами и избегать заблуждений о продуктах с "отрицательной" калорийностью, а вместо этого выбирать питательные продукты с низкой калорийностью в рамках здорового и сбалансированного питания.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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