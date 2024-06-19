"Технологическая вершина": сомелье объяснил, откуда взялся миф о некачественных российских винах

Сомелье Зотов: не пробуя российские вина, люди многое теряют

5:53 Your browser does not support the audio element. Еда

Обходя стороной российские вина, люди многое теряют, рассказал NewsInfo.Ru сомелье Андрей Зотов. По словам эксперта, сегодня винодельни в России используют самое современное оборудование.

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Виноматериалов бояться не стоит

Сомелье развенчал миф о том, что вино из виноматериалов — некачественное. Виноматериалы — это просто технический термин для виноградного сусла, то есть виноградного сока, из которого делают вино, пояснил эксперт.

"Вино наливом привозится. Он называется "виноматериал". Это вино вы можете дальше либо разлить, бутилировать, либо доработать, например, выдержать в бочке, чтобы немного облагородить. Либо, если закупалось вино разных сортов, сделать ассамбляж", — рассказал Зотов.

По словам сомелье, в России не хватает плодоносящих виноградников для обеспечения внутреннего рынка, к тому же из-за климатических условий российский виноград обходится дороже, чем импортный. В Испании, где больше всего земли находятся под лозой, бутылку вина можно купить за один евро, отметил он.

"Стоимость винограда хорошего качества в Крыму начинается от 120 рублей за килограмм. Это только виноград. А его ещё нужно отжать, произвести технические процедуры — брожение и прочее. Там будет меньше выход", — рассказал эксперт.

Поэтому российские производители раньше охотно покупали импортный виноматериал из-за его дешевизны, пояснил он.

"Но он использовался для категорий вин, где качество, органолептические вкусы и аромат не являются первостепенными. Там, скорее, вопрос цены как раз стоит во главе угла", — добавил сомелье.

Зотов напомнил, что в России несколько лет назад на винах, сделанных из импортных виноматериалов, появилась пометка "Не вино". По словам эксперта, это всего лишь законодательная формальность, призванная поддержать отечественное виноделие.

"Хотя по факту оно им (вином) является. Просто вырастить виноград в Испании, ЮАР, Чили, в силу технологических, климатических особенностей, банально дешевле. И многие наши крупные производители чтобы обеспечить виноградом свои бюджетные линейки, этим пользовались. Потом решили "рубануть с плеча"… Это, конечно, привело к некоторым сложностям, но с ними активно борются", — пояснил он.

В России делают интересные вина

По словам сомелье, люди часто удивляются качеству российского вина на дегустациях, которые он проводит вслепую.

"Уже 7 лет провожу, и всё равно, несмотря на то, что я рассказываю, какие у нас интересные вина, когда люди пробуют и им нравится, многие до сих пор удивляются: ого, оказывается, в России могут делать хорошее вино", — рассказал он.

Зотов отметил, что предрассудки о плохих российских винах берут начало в советском периоде, когда выращивание винограда и производство вина были раздельными процессами, а виноградари ориентировались на план, а не на качество винограда. По этим причинам отечественные вина были не очень хорошими, пояснил эксперт.

"И люди, которые опираются на прошлые воспоминания, не пробуя современные российские вина, многое теряют", — констатировал он.

Сомелье добавил, что российское виноделие ещё молодо: первая частная винодельня полного цикла появилась только в 2003 году. По словам эксперта, сегодня отечественные производители используют самое современное оборудование, в отличие от старейших европейских виноделен, которые экономят на технологиях, пользуясь тем, что их продукцию "и так покупают".

"А у наших виноделов самое современное оборудование, что только есть. Это вершина технологических возможностей, которые есть в винном рынке", — подчеркнул он.

Что влияет на цену вина

Цена вина зависит от объёма производства: чем больше производственные мощности и площади виноградников, тем ниже цена на готовый продукт, подчеркнул Зотов. Например, "Кубань-Вино" может производить вина за 200-300 рублей благодаря огромным объёмам, рассказал он.

"Они не будут вершиной аромата и вкуса, но это будут хорошие, доброкачественные вина. Чем меньше объём производимого, вина, чем оно сложнее и интереснее, тем выше цена", — отметил сомелье.

По словам эксперта, цена в магазине не всегда является гарантом качества вина. Он добавил, что большинство бюджетных вин до 500 рублей — российские, так как в прошлом году Россия повысила таможенный сбор до 20% и ввела минимальный порог 1 доллар на литр продукта.

"Если завозили бюджетное вино, например, из Португалии, которое стоило 1 доллар, то таможенная пошлина была 100%. Тем самым просто убрали возможность купить бюджетное иностранное вино введением такой пошлины. Поэтому средним сегментом стала 1 тысяча рублей. По этой цене вино в основном будет доброкачественное", — объяснил он.

Чтобы выбрать хорошее бюджетное вино, сомелье посоветовал изучить различные винные блоги либо воспользоваться приложением Vivino или ему подобным.