Готовим домашнюю пиццу с грибами и руколой: полезно и вкусно

Пицца с грибами и руколой: безвредный фастфуд

1:17 Your browser does not support the audio element. Еда

В этой домашней пицце нет начинок из копчёного мяса с высоким содержанием натрия, как пепперони или бекон. Вместо этого свежая рукола и богатые белком грибы.

Фото: commons.wikimedia.org by Jon Sullivan is licensed under public domain

Ингредиенты

Тесто для пиццы

100 г сыра моцарелла, тёртого

Козий сыр, раскрошенный

2 чашки нарезанных шампиньонов

1,5 стакана грибов портобелло, нарезанных ломтиками

1 чашка свежей руколы

1 столовая ложка оливкового масла

2 чайные ложки измельчённого чеснока

1 чайная ложка свежевыжатого лимонного сока

Соль

1 лук-шалот, нарезанный

Приготовление

Разогрейте духовку до 220 градусов. Нагрейте оливковое масло в сковороде. Приготовьте лук-шалот до мягкости. Добавьте шампиньоны, портобелло и чеснок, жарьте в течение 5 минут. Выключите огонь, посолите. Раскатайте тесто для пиццы. Посыпьте козьим сыром. Выложите грибы, затем сверху моцареллу. Выпекайте в течение 15 минут. В миске перемешайте руколу с лимонным соком. Выложите на приготовленную пиццу руколу. Посолите.