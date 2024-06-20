Готовим домашнюю пиццу с грибами и руколой: полезно и вкусно

В этой домашней пицце нет начинок из копчёного мяса с высоким содержанием натрия, как пепперони или бекон. Вместо этого свежая рукола и богатые белком грибы.
Разогрейте духовку до 220 градусов. Нагрейте оливковое масло в сковороде. Приготовьте лук-шалот до мягкости. Добавьте шампиньоны, портобелло и чеснок, жарьте в течение 5 минут. Выключите огонь, посолите. Раскатайте тесто для пиццы. Посыпьте козьим сыром. Выложите грибы, затем сверху моцареллу. Выпекайте в течение 15 минут. В миске перемешайте руколу с лимонным соком. Выложите на приготовленную пиццу руколу. Посолите.
Многие начинающие огородники совершают ошибку, пытаясь улучшить условия для роста и плодоношения помидоров. Они усердно удаляют с кустов нижние листья, считая, что это поможет растению сосредоточиться на формировании плодов. Однако опытные садоводы давно знают - это ошибочное мнение, и такая практика, напротив, может лишить вас хорошего урожая.