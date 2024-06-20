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Готовим домашнюю пиццу с грибами и руколой: полезно и вкусно

Пицца с грибами и руколой: безвредный фастфуд

1:17
Еда

В этой домашней пицце нет начинок из копчёного мяса с высоким содержанием натрия, как пепперони или бекон. Вместо этого свежая рукола и богатые белком грибы.

Пицца с грибами и руколой: безвредный фастфуд
Фото: commons.wikimedia.org by Jon Sullivan is licensed under public domain

Ингредиенты

  • Тесто для пиццы
  • 100 г сыра моцарелла, тёртого
  • Козий сыр, раскрошенный
  • 2 чашки нарезанных шампиньонов
  • 1,5 стакана грибов портобелло, нарезанных ломтиками
  • 1 чашка свежей руколы
  • 1 столовая ложка оливкового масла
  • 2 чайные ложки измельчённого чеснока
  • 1 чайная ложка свежевыжатого лимонного сока
  • Соль
  • 1 лук-шалот, нарезанный

Приготовление

Разогрейте духовку до 220 градусов. Нагрейте оливковое масло в сковороде. Приготовьте лук-шалот до мягкости. Добавьте шампиньоны, портобелло и чеснок, жарьте в течение 5 минут. Выключите огонь, посолите. Раскатайте тесто для пиццы. Посыпьте козьим сыром. Выложите грибы, затем сверху моцареллу. Выпекайте в течение 15 минут. В миске перемешайте руколу с лимонным соком. Выложите на приготовленную пиццу руколу. Посолите.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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