Смузи-боул с черникой, бананами, овсянкой и ароматными специями на завтрак

Смузи-боул с черникой: завтрак с витаминами

0:50 Your browser does not support the audio element. Еда

Хотите добавить в свой рацион свежих фруктов и ягод? Нет ничего проще, бросьте пару горстей в блендер и измельчите их, приготовив сытный смузи-боул на завтрак.

Фото: shopify.com by Matthew Henry is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ингредиенты

Смузи

2 банана

2 чашки молока

1 чашка замороженной черники

1/4 стакана овсянки

1/4 стакана молотых семян льна

1,5 чайной ложки молотой корицы

2 чайные ложки ванильного экстракта

Мёд

Начинка

Сушёная черника

Поджаренная кокосовая стружка

Гранола

Сушёная клубника

Семена конопли

Приготовление

Поместите все ингредиенты, кроме начинки, в блендер и измельчите. Попробуйте и отрегулируйте сладость по вкусу. Разделите смесь поровну на две миски и посыпьте начинкой.