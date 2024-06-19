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Смузи-боул с черникой, бананами, овсянкой и ароматными специями на завтрак

Смузи-боул с черникой: завтрак с витаминами

0:50
Еда

Хотите добавить в свой рацион свежих фруктов и ягод? Нет ничего проще, бросьте пару горстей в блендер и измельчите их, приготовив сытный смузи-боул на завтрак.

Смузи-боул с черникой: завтрак с витаминами
Фото: shopify.com by Matthew Henry is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ингредиенты

Смузи

  • 2 банана
  • 2 чашки молока
  • 1 чашка замороженной черники
  • 1/4 стакана овсянки
  • 1/4 стакана молотых семян льна
  • 1,5 чайной ложки молотой корицы
  • 2 чайные ложки ванильного экстракта
  • Мёд

Начинка

  • Сушёная черника
  • Поджаренная кокосовая стружка
  • Гранола
  • Сушёная клубника
  • Семена конопли

Приготовление

Поместите все ингредиенты, кроме начинки, в блендер и измельчите. Попробуйте и отрегулируйте сладость по вкусу. Разделите смесь поровну на две миски и посыпьте начинкой.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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