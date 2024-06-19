Смузи-боул с черникой, бананами, овсянкой и ароматными специями на завтрак

Хотите добавить в свой рацион свежих фруктов и ягод? Нет ничего проще, бросьте пару горстей в блендер и измельчите их, приготовив сытный смузи-боул на завтрак.
Поместите все ингредиенты, кроме начинки, в блендер и измельчите. Попробуйте и отрегулируйте сладость по вкусу. Разделите смесь поровну на две миски и посыпьте начинкой.
Многие начинающие огородники совершают ошибку, пытаясь улучшить условия для роста и плодоношения помидоров. Они усердно удаляют с кустов нижние листья, считая, что это поможет растению сосредоточиться на формировании плодов. Однако опытные садоводы давно знают - это ошибочное мнение, и такая практика, напротив, может лишить вас хорошего урожая.