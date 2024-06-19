Хумус из отварного арахиса: идеальная намазка на хлеб или соус для десерта

Хумус из отварного арахиса: отходим от традиционного рецепта

1:06 Your browser does not support the audio element. Еда

Хумус — традиционная арабская закуска, приготовленная из нутового пюре. Однако в этом рецепте мы отошли от классики: предлагаем вам заменить нут арахисом.

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Вы можете намазать этот хумус на хлеб, подать в качестве соуса для печенья. Возможны любые вариации.

Ингредиенты

1 чашка очищенного отварного арахиса

2 столовые ложки оливкового масла

2 столовые ложки кунжутной пасты

1 столовая ложка свежевыжатого лимонного сока

1/4 чайной ложки молотого тмина

1/8 чайной ложки кайенского перца

1 небольшой зубчик чеснока

Соль

Приготовление

В кухонном комбайне измельчите арахис, пасту из кунжутных семян, лимонный сок, тмин, кайенский перец и чеснок. Не прекращая работу комбайна, влейте оливковое масло. Продолжайте пюрировать. Вливайте воду по 1 столовой ложке, пока хумус не станет однородным. Посолите по вкусу и подавайте с питой или печеньем.