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Хумус из отварного арахиса: идеальная намазка на хлеб или соус для десерта

Хумус из отварного арахиса: отходим от традиционного рецепта

1:06
Еда

Хумус — традиционная арабская закуска, приготовленная из нутового пюре. Однако в этом рецепте мы отошли от классики: предлагаем вам заменить нут арахисом.

Хумус из отварного арахиса: отходим от традиционного рецепта
Фото: commons.wikimedia.org by Famartin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Вы можете намазать этот хумус на хлеб, подать в качестве соуса для печенья. Возможны любые вариации.

Ингредиенты

  • 1 чашка очищенного отварного арахиса
  • 2 столовые ложки оливкового масла
  • 2 столовые ложки кунжутной пасты
  • 1 столовая ложка свежевыжатого лимонного сока
  • 1/4 чайной ложки молотого тмина
  • 1/8 чайной ложки кайенского перца
  • 1 небольшой зубчик чеснока
  • Соль

Приготовление

В кухонном комбайне измельчите арахис, пасту из кунжутных семян, лимонный сок, тмин, кайенский перец и чеснок. Не прекращая работу комбайна, влейте оливковое масло. Продолжайте пюрировать. Вливайте воду по 1 столовой ложке, пока хумус не станет однородным. Посолите по вкусу и подавайте с питой или печеньем.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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