Пикантный крем-суп из батата и арахиса с карри: секреты приготовления

Рецепт крем-супа из батата и арахиса с карри

1:43 Your browser does not support the audio element. Еда

Сладкий картофель, богатый клетчаткой, является звездой этого супа. Но арахис, имбирь и чеснок поднимают его на более высокий уровень по вкусовым параметрам.

Фото: commons.wikimedia.org by Laia Gil is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Ингредиенты

400 г белой фасоли, отваренной

Полкило сладкого картофеля (батата), нарезанного кубиками

3 стакана воды

1,5 стакана нарезанного кубиками лука

1 чашка кокосового молока

3/4 стакана жареного арахиса

1/4 стакана нарезанной кинзы

1/4 стакана жареных тыквенных семечек

2 столовые ложки оливкового масла

2 столовые ложки свежевыжатого сока лайма

1 столовая ложка измельчённого чеснока

1 столовая ложка измельчённого имбиря

4 чайные ложки пасты карри

3/4 чайной ложки соли

1/4 чайной ложки молотого перца

1 перец чили серрано, очищенный от семян и нарезанный

Дольки лайма

Приготовление