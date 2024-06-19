Пикантный крем-суп из батата и арахиса с карри: секреты приготовления
Рецепт крем-супа из батата и арахиса с карри
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Сладкий картофель, богатый клетчаткой, является звездой этого супа. Но арахис, имбирь и чеснок поднимают его на более высокий уровень по вкусовым параметрам.
Фото: commons.wikimedia.org by Laia Gil is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported
Ингредиенты
- 400 г белой фасоли, отваренной
- Полкило сладкого картофеля (батата), нарезанного кубиками
- 3 стакана воды
- 1,5 стакана нарезанного кубиками лука
- 1 чашка кокосового молока
- 3/4 стакана жареного арахиса
- 1/4 стакана нарезанной кинзы
- 1/4 стакана жареных тыквенных семечек
- 2 столовые ложки оливкового масла
- 2 столовые ложки свежевыжатого сока лайма
- 1 столовая ложка измельчённого чеснока
- 1 столовая ложка измельчённого имбиря
- 4 чайные ложки пасты карри
- 3/4 чайной ложки соли
- 1/4 чайной ложки молотого перца
- 1 перец чили серрано, очищенный от семян и нарезанный
- Дольки лайма
Приготовление
- Нагрейте масло в большой кастрюле на средне-сильном огне. Добавьте лук и готовьте его 4 минуты, часто помешивая. Добавьте чеснок, имбирь, перец чили и пасту карри, обжаривайте в течение 1 минуты.
- Добавьте батат и воду. Доведите до кипения.
- Уменьшите огонь до средне-слабого и варите 10–12 минут.
- В блендере пюрируйте суп с арахисом и кокосовым молоком.
- Добавьте в суп фасоль, соль и перец. Прогрейте. Снимите с огня. Добавьте кинзу и свежий сок лайма. Посыпьте сверху тыквенными семечками и подавайте с дольками лайма.
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