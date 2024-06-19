Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
3D-геномный анализ поможет создать новые методы лечения рака поджелудочной железы
В США застрявшей в лифте женщине отказали в страховой компенсации
Энергия и хобби: как женщины могут восстановиться от плотного графика
Гражданам РФ теперь законом гарантируется "право на забвение" в интернете
Какие прививки нужно делать кошкам?
Сергей Рябков: расширение БРИКС не должно быть взрывным
Андрей Ермак: Украина готова пригласить Россию на новую мирную конференцию
Подкормка огурцов сорной травой повысит урожайность
"Хезболла" обещала жёсткий ответ в случае агрессии Израиля
Пикантный крем-суп из батата и арахиса с карри: секреты приготовления

Рецепт крем-супа из батата и арахиса с карри

1:43
Еда

Сладкий картофель, богатый клетчаткой, является звездой этого супа. Но арахис, имбирь и чеснок поднимают его на более высокий уровень по вкусовым параметрам.

Рецепт крем-супа из батата и арахиса с карри
Фото: commons.wikimedia.org by Laia Gil is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Ингредиенты

  • 400 г белой фасоли, отваренной
  • Полкило сладкого картофеля (батата), нарезанного кубиками
  • 3 стакана воды
  • 1,5 стакана нарезанного кубиками лука
  • 1 чашка кокосового молока
  • 3/4 стакана жареного арахиса
  • 1/4 стакана нарезанной кинзы
  • 1/4 стакана жареных тыквенных семечек
  • 2 столовые ложки оливкового масла
  • 2 столовые ложки свежевыжатого сока лайма
  • 1 столовая ложка измельчённого чеснока
  • 1 столовая ложка измельчённого имбиря
  • 4 чайные ложки пасты карри
  • 3/4 чайной ложки соли
  • 1/4 чайной ложки молотого перца
  • 1 перец чили серрано, очищенный от семян и нарезанный
  • Дольки лайма

Приготовление

  1. Нагрейте масло в большой кастрюле на средне-сильном огне. Добавьте лук и готовьте его 4 минуты, часто помешивая. Добавьте чеснок, имбирь, перец чили и пасту карри, обжаривайте в течение 1 минуты.
  2. Добавьте батат и воду. Доведите до кипения.
  3. Уменьшите огонь до средне-слабого и варите 10–12 минут.
  4. В блендере пюрируйте суп с арахисом и кокосовым молоком. 
  5. Добавьте в суп фасоль, соль и перец. Прогрейте. Снимите с огня. Добавьте кинзу и свежий сок лайма. Посыпьте сверху тыквенными семечками и подавайте с дольками лайма.
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Заряжаем свёклу на рост: в июне полейте этим грядки — корнеплоды вырастут крупными

В июне для хорошего урожая свёклу важно подкормить. Рассказываем о подходящем удобрении.

Чем важно подкормить свёклу?
Чем подкормить огурцы для хорошего плодоношения?
Огурцы засыпят урожаем: в июне полейте кусты этим суперраствором — завязи останутся на месте, плодов будет много
Директор школы, где училась Ольга Бузова, отказалась пускать звезду к детям
Хитрость, которая ускорит созревание огурцов в 5 раз: технология сбора урожая
Украинские стратеги не находят логики в наступлении ВС РФ на Торецк в "лоб" Любовь Степушова Разведка НАТО утверждает, что полноценный С-500 "Прометей" развёрнут на юге России Дмитрий Плотников Украинский язык волапюк был выдуман в австрийских кабинетах Сергей Лебедев
К домашним животным нельзя относиться, как к людям: строгий запрет
Лучший способ формирования перца: зарядите кусты на большой урожай —- воспользуйтесь простой схемой
Автовладельцы начали ставить второй минусовой провод на АКБ: вот, зачем они это делают
Автовладельцы начали ставить второй минусовой провод на АКБ: вот, зачем они это делают
Последние материалы
Энергия и хобби: как женщины могут восстановиться от плотного графика
Гражданам РФ теперь законом гарантируется "право на забвение" в интернете
Какие прививки нужно делать кошкам?
Сергей Рябков: расширение БРИКС не должно быть взрывным
Рецепт крем-супа из батата и арахиса с карри
Андрей Ермак: Украина готова пригласить Россию на новую мирную конференцию
Подкормка огурцов сорной травой повысит урожайность
"Хезболла" обещала жёсткий ответ в случае агрессии Израиля
Садальский выступил против отмены моратория на системные проверки бизнеса
Как избавиться от муравьёв на участке?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников