Грибной суп с пастой орзо, шпинатом и брокколи: при подаче добавьте песто

Предлагаем приготовить этот аппетитный грибной суп с брокколи, шпинатом и орзо. На его приготовление не уйдёт много времени, зато это ароматное блюдо порадует своим насыщенным вкусом.
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Ингредиенты
8 стаканов овощного бульона
3 стакана соцветий брокколи
3 чашки нарезанного шпината
1,5 стакана сельдерея
1 чашка нарезанных грибов
1 чашка орзо
1/2 стакана лука-шалота
1/4 стакана чеснока
2 столовые ложки оливкового масла
Соль
Песто из базилика
Приготовление
В кастрюле нагрейте оливковое масло на среднем огне. Поджарьте сельдерей, лук-шалот и чеснок в течение 8 минут. Посолите. Влейте бульон и добавьте брокколи. Тушите 15 минут на средне-слабом огне. Добавьте шпинат, грибы и пасту орзо. Готовьте 8–10 минут. Снимите с огня. Добавьте песто из базилика и подавайте.