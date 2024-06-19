Грибной суп с пастой орзо, шпинатом и брокколи: при подаче добавьте песто

Грибной суп с брокколи и пастой орзо: простой рецепт

1:04 Your browser does not support the audio element. Еда

Предлагаем приготовить этот аппетитный грибной суп с брокколи, шпинатом и орзо. На его приготовление не уйдёт много времени, зато это ароматное блюдо порадует своим насыщенным вкусом.

Фото: commons.wikimedia.org by böhringer friedrich is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic

Ингредиенты

8 стаканов овощного бульона

3 стакана соцветий брокколи

3 чашки нарезанного шпината

1,5 стакана сельдерея

1 чашка нарезанных грибов

1 чашка орзо

1/2 стакана лука-шалота

1/4 стакана чеснока

2 столовые ложки оливкового масла

Соль

Песто из базилика

Приготовление

В кастрюле нагрейте оливковое масло на среднем огне. Поджарьте сельдерей, лук-шалот и чеснок в течение 8 минут. Посолите. Влейте бульон и добавьте брокколи. Тушите 15 минут на средне-слабом огне. Добавьте шпинат, грибы и пасту орзо. Готовьте 8–10 минут. Снимите с огня. Добавьте песто из базилика и подавайте.