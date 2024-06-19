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Грибной суп с пастой орзо, шпинатом и брокколи: при подаче добавьте песто

Грибной суп с брокколи и пастой орзо: простой рецепт

1:04
Еда

Предлагаем приготовить этот аппетитный грибной суп с брокколи, шпинатом и орзо. На его приготовление не уйдёт много времени, зато это ароматное блюдо порадует своим насыщенным вкусом. 

Грибной суп с брокколи и пастой орзо: простой рецепт
Фото: commons.wikimedia.org by böhringer friedrich is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic

Ингредиенты

  • 8 стаканов овощного бульона
  • 3 стакана соцветий брокколи
  • 3 чашки нарезанного шпината
  • 1,5 стакана сельдерея
  • 1 чашка нарезанных грибов
  • 1 чашка орзо
  • 1/2 стакана лука-шалота
  • 1/4 стакана чеснока
  • 2 столовые ложки оливкового масла
  • Соль
  • Песто из базилика

Приготовление

В кастрюле нагрейте оливковое масло на среднем огне. Поджарьте сельдерей, лук-шалот и чеснок в течение 8 минут. Посолите. Влейте бульон и добавьте брокколи. Тушите 15 минут на средне-слабом огне. Добавьте шпинат, грибы и пасту орзо. Готовьте 8–10 минут. Снимите с огня. Добавьте песто из базилика и подавайте.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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