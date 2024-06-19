Клубничный пирог на скорую руку из готовых коржей: получается очень вкусно

Как приготовить клубничный пирог

0:54 Your browser does not support the audio element. Еда

Свежая клубника — главный ингредиент в этом старинном рецепте пирога. Добавьте немного корицы для глубины вкуса.

Фото: commons.wikimedia.org by Melissa Wang is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ингредиенты

2 коржа для пирога

1,5 стакана белого сахара

1/3 стакана пшеничной муки

1/2 чайной ложки молотой корицы

4 чашки свежей клубники

2 столовые ложки сливочного масла, нарезанного кусочками

Приготовление