Клубничный пирог на скорую руку из готовых коржей: получается очень вкусно
Как приготовить клубничный пирог
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Свежая клубника — главный ингредиент в этом старинном рецепте пирога. Добавьте немного корицы для глубины вкуса.
Фото: commons.wikimedia.org by Melissa Wang is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Ингредиенты
- 2 коржа для пирога
- 1,5 стакана белого сахара
- 1/3 стакана пшеничной муки
- 1/2 чайной ложки молотой корицы
- 4 чашки свежей клубники
- 2 столовые ложки сливочного масла, нарезанного кусочками
Приготовление
- Разогрейте духовку до 220 градусов. Положите 1 корж на дно формы для выпечки.
- Смешайте в миске сахар, муку и корицу. Добавьте клубнику и перемешайте.
- Выложите начинку в форму, украсьте кусочками сливочного масла. Накройте верхней корочкой и сделайте надрезы сверху. Запечатайте края. Выпекайте в разогретой духовке 35-45 минут.
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