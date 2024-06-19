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Клубничный пирог на скорую руку из готовых коржей: получается очень вкусно

Как приготовить клубничный пирог

0:54
Еда

Свежая клубника — главный ингредиент в этом старинном рецепте пирога. Добавьте немного корицы для глубины вкуса.

Как приготовить клубничный пирог
Фото: commons.wikimedia.org by Melissa Wang is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ингредиенты

  • 2 коржа для пирога
  • 1,5 стакана белого сахара
  • 1/3 стакана пшеничной муки
  • 1/2 чайной ложки молотой корицы
  • 4 чашки свежей клубники
  • 2 столовые ложки сливочного масла, нарезанного кусочками

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 220 градусов. Положите 1 корж на дно формы для выпечки.
  2. Смешайте в миске сахар, муку и корицу. Добавьте клубнику и перемешайте.
  3. Выложите начинку в форму, украсьте кусочками сливочного масла. Накройте верхней корочкой и сделайте надрезы сверху. Запечатайте края. Выпекайте в разогретой духовке 35-45 минут.
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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