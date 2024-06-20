Врач рассказала, какие продукты для сердца самые полезные, а от каких лучше отказаться

Врач Саламатина: здоровье сердца сохраняет в основном растительная пища

2:17 Your browser does not support the audio element. Еда

Соблюдение здорового рациона, который благоприятствует здоровью сердца, включает в себя потребление фруктов, овощей, орехов и жирной рыбы. О возможной пользе такого рациона рассказывает врач-кардиолог, специалист по функциональной диагностике Людмила Саламатина из Клиники инфекционных заболеваний "ЦентрПлюс".

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Она рекомендует в рационе иметь не менее двух-трех порций фруктов (около 200 г) и столько же овощей в день. Особенно полезна для сердца жирная рыба, поэтому рекомендуется употреблять ее один-два раза в неделю.

"Для сохранения здоровья сердца рекомендуется преимущественно пища растительного, а не животного происхождения. В дневном рационе должно быть не менее двух-трех порций фруктов (200 граммов) и столько же овощей. Рекомендуется употреблять рыбу один-два раза в неделю. Особенно полезна жирная рыба", — рассказала Саламатина.

Также стоит добавлять в рацион 30 граммов несоленых орехов ежедневно.

С целью поддержания здоровья сердца, ограничивайте потребление соли до чайной ложки без горки или менее, пишет Газета.Ru.

Также рекомендуется уменьшить потребление продуктов и напитков с добавленным сахаром. Для получения углеводов рацион предпочтительно пополнять цельнозерновыми продуктами и крупами. Снизьте потребление красного мяса, особенно переработанного, до 350-500 г в неделю.

Употребление алкоголя не рекомендуется для профилактики заболеваний сердца. Если вы все же пьете алкоголь, рекомендуется снизить его потребление до 100 г в неделю или избежать его употребления. Что касается кофе, то умеренное потребление — 3-4 чашки в день — не представляет опасности и даже может оказывать благотворное воздействие на организм.

Важно отметить, что рацион должен быть индивидуальным и рекомендации врача следует учитывать. Соблюдение здорового рациона, состоящего из разнообразных фруктов, овощей, орехов и жирной рыбы, способствует поддержанию сердечно-сосудистого здоровья.