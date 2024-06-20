Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему страхование ответственности — это спасение от неожиданных расходов
Роскошная жизнь Авроры Кибы: раскрыты проблемы семейного бизнеса
Самые популярные французские авто с пробегом: лидеры продаж по данным "СберАвто"
Миндаль улучшает здоровье сердца и состояние кожи
Кинологи рассказали, почему собака разучились мириться
Учёные обнаружили энергетический дисбаланс на Сатурне
ЮАР намерена легализовать торговлю рогами носорогов
Роналду провел 26-й матч на чемпионатах Европы
Уход за волосами с английской солью: рецепты для объёма и чистоты локонов
Врач рассказала, какие продукты для сердца самые полезные, а от каких лучше отказаться

Врач Саламатина: здоровье сердца сохраняет в основном растительная пища

2:17
Еда

Соблюдение здорового рациона, который благоприятствует здоровью сердца, включает в себя потребление фруктов, овощей, орехов и жирной рыбы. О возможной пользе такого рациона рассказывает врач-кардиолог, специалист по функциональной диагностике Людмила Саламатина из Клиники инфекционных заболеваний "ЦентрПлюс".

Врач Саламатина: здоровье сердца сохраняет в основном растительная пища
Фото: commons.wikimedia.org by Vikramdewangan22889 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Она рекомендует в рационе иметь не менее двух-трех порций фруктов (около 200 г) и столько же овощей в день. Особенно полезна для сердца жирная рыба, поэтому рекомендуется употреблять ее один-два раза в неделю.

"Для сохранения здоровья сердца рекомендуется преимущественно пища растительного, а не животного происхождения. В дневном рационе должно быть не менее двух-трех порций фруктов (200 граммов) и столько же овощей. Рекомендуется употреблять рыбу один-два раза в неделю. Особенно полезна жирная рыба", — рассказала Саламатина.

Также стоит добавлять в рацион 30 граммов несоленых орехов ежедневно.

С целью поддержания здоровья сердца, ограничивайте потребление соли до чайной ложки без горки или менее, пишет Газета.Ru.

Также рекомендуется уменьшить потребление продуктов и напитков с добавленным сахаром. Для получения углеводов рацион предпочтительно пополнять цельнозерновыми продуктами и крупами. Снизьте потребление красного мяса, особенно переработанного, до 350-500 г в неделю.

Употребление алкоголя не рекомендуется для профилактики заболеваний сердца. Если вы все же пьете алкоголь, рекомендуется снизить его потребление до 100 г в неделю или избежать его употребления. Что касается кофе, то умеренное потребление — 3-4 чашки в день — не представляет опасности и даже может оказывать благотворное воздействие на организм.

Важно отметить, что рацион должен быть индивидуальным и рекомендации врача следует учитывать. Соблюдение здорового рациона, состоящего из разнообразных фруктов, овощей, орехов и жирной рыбы, способствует поддержанию сердечно-сосудистого здоровья.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Главная ошибка начинающих огородников: почему нельзя удалять нижние листья помидоров

Многие начинающие огородники совершают ошибку, пытаясь улучшить условия для роста и плодоношения помидоров. Они усердно удаляют с кустов нижние листья, считая, что это поможет растению сосредоточиться на формировании плодов. Однако опытные садоводы давно знают - это ошибочное мнение, и такая практика, напротив, может лишить вас хорошего урожая.

Не спешите удалять нижние листья помидоров: почему это вредно
Двойная польза соды: как она помогает огороднику
Сода - помощница опытных дачников: как использовать ее в компосте и при разжигании костра
Наступает момент истины. ЗРК С-500 "Прометей" на боевом дежурстве очень ждёт своих целей
Идеальная мульча для клубничных грядок: обзор эффективных вариантов
Украинские стратеги не находят логики в наступлении ВС РФ на Торецк в "лоб" Любовь Степушова Разведка НАТО утверждает, что полноценный С-500 "Прометей" развёрнут на юге России Дмитрий Плотников Украинский язык волапюк был выдуман в австрийских кабинетах Сергей Лебедев
Универсальное песочное тесто: его можно приготовить заранее и заморозить
Заряжаем перцы на рост: в июне проведите эту простую подкормку — плоды вырастут большими
В чём замариновать говядину, чтобы она утратила жёсткость и стала мягкой: шесть вариантов
В чём замариновать говядину, чтобы она утратила жёсткость и стала мягкой: шесть вариантов
Последние материалы
ФОМС введёт новый порядок отчётности о зарплате работников медучреждений
Ксения Бородина делится сельской жизнью: телеведущая с поросенком на руках
Почему собака вряд ли выберет подростка в качестве хозяина
Aston Martin: 110 лет легендарной истории и неизменной преданности владельцев
Как выбрать качественные макароны, которые не испортят фигуру
Китайские пловцы, замешанные в допинговом скандале, едут на Олимпиаду в Париж
Стали известны причины экстремальной зимы в Европе в XVIII веке
Япония устанавливает высокие ценники и требования из-за наплыва туристов
В России создали аналог китайского дрона Mavic
Как сохранить красивую прическу при мытье головы раз в неделю?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников