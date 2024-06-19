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По делу о массовом отравлении россиян опасной фасолью с ботулотоксином задержали повара из Таджикистана

По делу о массовом отравлении фасолью задержали повара-мигранта

1:05
Еда

В Москве задержали повара-мигранта компании-производителя фасоли "Савон-К" — гражданин Таджикистана стал четвёртым подозреваемым в деле о массовом отравлении фасолью, сообщает "Царьград".

По делу о массовом отравлении фасолью задержали повара-мигранта
Фото: freepik.com by rawpixel.com is licensed under public domain

Как сообщает Следственный комитет, Карим Н. обвиняется по статье "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Карим, помимо работ на кухне, занимался упаковкой продуктов для отправки на склад. Видимо, делал он это с нарушением санитарных правил. Решается вопрос об аресте всех подозреваемых.

Напомним, что ранее в Москве, Нижегородской области и Казани произошло массовое отравление людей блюдом из фасоли из сервиса доставки. У пострадавших диагностировали ботулизм, тяжёлое инфекционное заболевание, которое возникает при употреблении в пищу продуктов, содержащих ботулотоксин. Позже выяснилось, что токсин содержался в фасоли.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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