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Заготавливаем свежий щавель на зиму: очень простая заготовка для зелёных щей

Как заготовить щавель на зиму для зелёных щей?

1:25
Еда

На зиму можно легко приготовить заготовку из свежего щавеля для зелёных щей. Вам понадобятся небольшие стерилизованные баночки и свежий щавель, а также кастрюля с кипящей водой и шумовка.

Как заготовить щавель на зиму для зелёных щей?
Фото: creativecommons.org by SB_Johnny is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en

Начните с промывки щавеля и нарезки его на небольшие порции. Затем подготовьте кастрюлю с кипящей водой и аккуратно помещайте щавель в кипяток небольшими порциями. Дайте щавелю оставаться в кипятке не более 30 секунд, пока он не приобретет болотный оттенок.

Используя шумовку, аккуратно вынимайте щавель из кипятка и позволяйте ему стечь. Затем помещайте щавель в стерильные баночки. Закройте баночки плотно чистыми крышками и дайте им остыть.

Заготовка из щавеля будет хорошо храниться в плотно закрытых банках. Однако следует помнить о том, что после открытия банки и контакта с воздухом щавель начнет окисляться и изменять свой вкус. Поэтому рекомендуется использовать заготовку сразу же для приготовления зелёного супа. Поэтому рассчитывайте так, чтобы одна банка предназначалась для одной кастрюли супа.

Таким образом, с помощью этой простой заготовки вы сможете насладиться зелеными щами даже зимой и сохранить свежий вкус щавеля на протяжении всего сезона. Приятного аппетита!

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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