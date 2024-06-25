Заготавливаем свежий щавель на зиму: очень простая заготовка для зелёных щей

Как заготовить щавель на зиму для зелёных щей?

1:25 Your browser does not support the audio element. Еда

На зиму можно легко приготовить заготовку из свежего щавеля для зелёных щей. Вам понадобятся небольшие стерилизованные баночки и свежий щавель, а также кастрюля с кипящей водой и шумовка.

Фото: creativecommons.org by SB_Johnny is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en

Начните с промывки щавеля и нарезки его на небольшие порции. Затем подготовьте кастрюлю с кипящей водой и аккуратно помещайте щавель в кипяток небольшими порциями. Дайте щавелю оставаться в кипятке не более 30 секунд, пока он не приобретет болотный оттенок.

Используя шумовку, аккуратно вынимайте щавель из кипятка и позволяйте ему стечь. Затем помещайте щавель в стерильные баночки. Закройте баночки плотно чистыми крышками и дайте им остыть.

Заготовка из щавеля будет хорошо храниться в плотно закрытых банках. Однако следует помнить о том, что после открытия банки и контакта с воздухом щавель начнет окисляться и изменять свой вкус. Поэтому рекомендуется использовать заготовку сразу же для приготовления зелёного супа. Поэтому рассчитывайте так, чтобы одна банка предназначалась для одной кастрюли супа.

Таким образом, с помощью этой простой заготовки вы сможете насладиться зелеными щами даже зимой и сохранить свежий вкус щавеля на протяжении всего сезона. Приятного аппетита!