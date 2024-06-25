Холодный десертный суп с клубникой и мороженым: готовится из свежезамороженных и свежих ягод

Клубничный суп с мороженым: охлаждающий летний десерт

1:12 Your browser does not support the audio element. Еда

Десерты летом должны быть лёгкими, освежающими и малокалорийными. И обязательно содержать в себе большое количество сезонных ягод и фруктов! Попробуйте приготовить на десерт холодный суп из клубники с мороженым. Ваши близкие оценят его по достоинству!

Фото: flickr.com by daveynin is licensed under CC BY 2.0.

Для приготовления клубничного супа с мороженым потребуется:

500 г свежезамороженной клубники,

100 г свежей клубники,

50 г сахарного сиропа,

2 г ванилина,

2000 г мороженого,

40 г лепестков миндаля,

Свежая мята и ягоды клубники для украшения.

Приготовление

В блендере взбейте свежезамороженную клубнику, свежую клубнику, сахарный сироп и ванилин до получения гладкой кремообразной массы. Разлейте полученный клубничный суп на 4 порции. В каждую порцию добавьте шарик мороженого. Украсьте тарелки свежей мятой, ягодами клубники и лепестками миндаля.

Клубничный суп с мороженым готов! Наслаждайтесь этим освежающим и вкусным десертом. Приятного аппетита!