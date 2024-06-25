Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Избавляемся от одуванчиков на газоне: действенные народные методы
Учёные обнаружили римский алтарь в испанском монастыре на горе
Михаил Галустян поделился впечатляющими результатами похудения
Почему электрокамин — идеальный выбор для городских квартир
Тревел-блогерша сравнила жизнь в России и Европе
Батат снижает плохой холестерин и высокое давление
Красавчик Митхун Чакраборти и его жена Йогита Бали прожили вместе больше 40 лет
Фитнес-тренер рассказал, как сделать упражнения на пресс более эффективными
Влияет ли употребление алкоголя на выпадение волос?
Холодный десертный суп с клубникой и мороженым: готовится из свежезамороженных и свежих ягод

Клубничный суп с мороженым: охлаждающий летний десерт

1:12
Еда

Десерты летом должны быть лёгкими, освежающими и малокалорийными. И обязательно содержать в себе большое количество сезонных ягод и фруктов! Попробуйте приготовить на десерт холодный суп из клубники с мороженым. Ваши близкие оценят его по достоинству!

Клубничный суп с мороженым: охлаждающий летний десерт
Фото: flickr.com by daveynin is licensed under CC BY 2.0.

Для приготовления клубничного супа с мороженым потребуется:

  • 500 г свежезамороженной клубники,
  • 100 г свежей клубники,
  • 50 г сахарного сиропа,
  • 2 г ванилина,
  • 2000 г мороженого,
  • 40 г лепестков миндаля,
  • Свежая мята и ягоды клубники для украшения.

Приготовление

  1. В блендере взбейте свежезамороженную клубнику, свежую клубнику, сахарный сироп и ванилин до получения гладкой кремообразной массы.
  2. Разлейте полученный клубничный суп на 4 порции.
  3. В каждую порцию добавьте шарик мороженого.
  4. Украсьте тарелки свежей мятой, ягодами клубники и лепестками миндаля.

Клубничный суп с мороженым готов! Наслаждайтесь этим освежающим и вкусным десертом. Приятного аппетита!

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Зола и уксус — секретное удобрение для продвинутых огородников

Каждый опытный дачник знает, что для получения богатого урожая нужно не только правильно выращивать растения, но и обеспечивать их сбалансированным питанием. Но далеко не все садоводы знают, что одним из самых эффективных из доступных удобрений является подкормка из простых, можно сказать, домашних ингредиентов — золы и уксуса.

Это удобрение поможет получить богатый урожай
Украинская певица Лобода показала фото из больницы после операции на руке
Украинская певица Светлана Лобода оказалась в больнице
Стало известно о тайной просьбе Анастасии Заворотнюк, о которой не знал даже её муж Пётр Чернышёв
Девчонки, я вас умоляю: Навка рассказала, о чём просила Заворотнюк, находясь в больнице
События в Дагестане развиваются по казахстанской модели госпереворота Любовь Степушова В ударах по Крыму задействованы порты Украины — Николаев и Одесса Дмитрий Плотников
Забудьте о прополке: уникальный способ раз и навсегда избавиться от сорняков на грядках
Простой рецепт малосольных огурцов: засаливаем их холодным способом в газированной воде
Подкормка капусты в конце июня: секрет хорошего урожая, о котором забывают многие дачники
Подкормка капусты в конце июня: секрет хорошего урожая, о котором забывают многие дачники
Последние материалы
Влияет ли употребление алкоголя на выпадение волос?
Фитнес-тренер рассказал, как сделать упражнения на пресс более эффективными
Эксперты назвали самые надёжные четырёхцилиндровые атмосферные двигатели
Налоговая реформа может остановить выдачу полисов страхования жизни
В Индии соберутся участники сахарного саммита
Учёные обнаружили новый вид пресноводной рыбы в Амазонке
Утро важно начинать со стакана тёплой воды
Считают ли кошки человека тоже кошкой?
Приезд Земфиры* в Москву оказался фейком
4 главные причины, по которым лук уходит в стрелку, и как с этим справиться
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников