Холодный десертный суп с клубникой и мороженым: готовится из свежезамороженных и свежих ягод

Десерты летом должны быть лёгкими, освежающими и малокалорийными. И обязательно содержать в себе большое количество сезонных ягод и фруктов! Попробуйте приготовить на десерт холодный суп из клубники с мороженым. Ваши близкие оценят его по достоинству!
Для приготовления клубничного супа с мороженым потребуется:
Приготовление
Клубничный суп с мороженым готов! Наслаждайтесь этим освежающим и вкусным десертом. Приятного аппетита!
Каждый опытный дачник знает, что для получения богатого урожая нужно не только правильно выращивать растения, но и обеспечивать их сбалансированным питанием. Но далеко не все садоводы знают, что одним из самых эффективных из доступных удобрений является подкормка из простых, можно сказать, домашних ингредиентов — золы и уксуса.