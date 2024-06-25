Собираем липовый цвет правильно: рассказываем, как и когда это делать

Как правильно собирать липовый цвет для травяных чаев?

1:29 Your browser does not support the audio element. Еда

Когда вокруг расцветает липа, не только пчёлы радуются этому факту. Многие любители травяных чаев с удовольствием включают липовый цвет в свои травяные сборы или заваривают его отдельно. А еще этот ароматный цвет можно использовать для маринования мяса, придавая ему интересный вкус.

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Для сбора липового цвета рекомендуется выбирать время, когда некоторые цветы уже распустились, а другие еще находятся в бутонах. Лучше всего собирать цветы в первой половине дня, когда роса уже сошла и цветы полностью обсохли. Если после сбора прошёл сильный дождь или град, лучше перенести сбор на один-два дня, так как влажность может повлиять на качество собранных цветов.

После сбора цветы следует высушить на открытом воздухе, предпочтительно в тени, чтобы избежать прямых солнечных лучей. Хранить липовый цвет можно в стеклянных банках или бумажных пакетах, обеспечивая защиту от света и влаги. Рекомендуется использовать собранный цвет в течение года, чтобы сохранить его свежий аромат и вкус.

Таким образом, правильный сбор и сушка липового цвета помогут сохранить его качество и использовать в различных кулинарных приготовлениях и ароматных напитках. Наслаждайтесь высококачественным липовым цветом, создавая восхитительные сочетания в кулинарии!