Картошка, печённая в фольге на углях: напоминаем, как приготовить важный атрибут пикника

Как запечь картошку в фольге на углях?

1:26 Your browser does not support the audio element. Еда

Печёный картофель с аппетитной хрустящей корочкой и нежной мякотью, дополненный ароматом дыма, является прекрасным деликатесом для пикника. Использование фольги позволяет достигнуть идеального результата при приготовлении картошки, не позволяя ей измазаться в золе и делая пропекание равномерным.

Фото: commons.wikimedia.org by Tamorlan is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Вот пошаговая инструкция:

Тщательно промойте картофель и оберните каждый клубень в фольгу, выполнив несколько проколов. Когда костёр на пикнике прогорит до красных угольков, готовьтесь запекать картофель. Создайте небольшую ямку и выложите завернутые в фольгу клубни внутрь. Посыпьте их сверху углями. Время приготовления зависит от интенсивности жара и размера картофеля, но в среднем потребуется от 30 минут до 1 часа. Подавайте печеный картофель с любимыми соусами, чтобы придать ему разнообразный вкус. Вместо соуса можно вилкой размять картошку и положить на неё кусочек сливочного масла или немного сливочного сыра — это необыкновенно вкусно!

Совет: Для запекания в фольге лучше выбирать молодые клубни одинакового размера с тонкой кожурой, чтобы обеспечить равномерную готовность и лучший вкус. Наслаждайтесь пикником и насыщенным ароматом печеного картофеля, который станет идеальным угощением для ваших друзей и семьи!