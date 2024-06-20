Технолог поделилась простыми рецептами двух популярных японских десертов — моти и данго

Технолог Румянцева рассказала, как самим приготовить два известных японских десерта

2:05 Your browser does not support the audio element. Еда

Главный технолог из сети доставки "Много лосося" Людмила Румянцева поделилась секретами приготовления двух японских сладостей в домашних условиях.

Фото: commons.wikimedia.org by El Mono Español is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Первый рецепт, который раскрыла эксперт, — это моти, представляющий из себя рисовый колобок с различными начинками.

Для приготовления основы теста нужно смешать холодную воду, рисовую муку и сахарную пудру до однородности.

"Для теста смешайте холодную воду, рисовую муку и сахарную пудру. Перемешайте до однородности, а затем накройте пленкой с несколькими отверстиями. Поставьте массу в микроволновку и нагревайте по 1 минуте, перемешивая после каждого раза. Когда тесто загустеет, выложите его на посыпанный крахмалом стол и раскатайте его в тонкий план", — рассказала Румянцева.

Затем на тесто кладётся любая начинка — это может быть взбитый с сахарной пудрой маскарпоне и свежие ягоды, например, клубника. Тесто заворачивается в кружок из маскарпоне и охлаждается в холодильнике. Готовить моти достаточно просто, а получается очень вкусно, пишет Газета.Ru.

Второй рецепт — данго, является "младшим братом" моти. Для приготовления теста данго смешивают рисовую муку с горячей водой до получения плотного теста. Опционально можно добавить пищевые красители или ароматизаторы.

Тесто формируется в небольшие шарики, нанизывается на шпажки и варится на водяной бане в течение 20 минут. Параллельно готовится соус из соевого соуса, воды, сахара и крахмала. Готовые данго поливаются соусом и готовы к употреблению. Такое сочетание рисовых колобков и соево-сладкого соуса создает интересный вкусовой опыт, заверила технолог.

При помощи этих рецептов можно легко приготовить аутентичные японские сладости в домашних условиях. Наслаждайтесь этими вкусными десертами!