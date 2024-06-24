Приготовьте зелёные дачные щи: используем для них разную зелень с участка и обычную тушёнку

Хотим предложить вам рецепт зелёных дачных щей, которые готовятся на основе самой обычной тушёнки. Используйте для них разную свежую зелень, которая растёт на вашем участке и которая в июне ещё достаточно нежная. Получается очень вкусно!
Фото: flickr.com by Ole Husby is licensed under CC BY-SA 2.0.
Вам потребуется:
1 пучок крапивы,
1 пучок щавеля,
2-3 листа ревеня,
Опционально: шпинат, укроп и петрушка,
3-4 картофелины,
2 моркови,
2 луковицы,
1 банка тушёнки,
Растительное масло для обжарки,
Чёрный перец горошком и лавровый лист для аромата,
Соль по вкусу,
Яйца, которые будут сварены "вкрутую", половинка на одну порцию,
Сметана для подачи.
Приготовление
В большую кастрюлю налейте достаточное количество воды, примерно немного больше половины её объёма, и поставьте на огонь, чтобы она начала кипеть.
Очистите картофелины и нарежьте их крупными кусочками. Положите их в кипящую воду.
Очистите лук и морковь. Нарежьте лук полукольцами, а морковь натрите на крупной тёрке.
В сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте лук до золотистого цвета. Затем добавьте морковь и немного потушите овощи.
Подготовьте зелень: промойте щавель, шпинат и ревень, а затем нарежьте их крупно.
Если крапива не вызывает дискомфорта при нарезании, порежьте её в сыром виде. В противном случае, можно ошпарить крапиву перед приготовлением.
К зажарке овощей добавьте тушёнку. Все вместе потушите около 5-7 минут, чтобы ингредиенты хорошо соединились.
Поместите зажарку из овощей и тушёнку в кастрюлю с картофельным бульоном. Добавьте лавровый лист и несколько горошков черного перца для аромата. Поставьте кастрюлю на огонь и доведите до кипения на среднем огне.
Положите в суп нарезанную зелень и доведите до кипения, затем сразу выключите огонь.
Посолите суп по своему вкусу, накройте его крышкой и оставьте на 10-15 минут, чтобы ароматы соединились. При подаче в каждую порцию добавьте половинку сваренного вкрутую яйца и, при желании, дополните суп сметаной для более нежного вкуса.
Готовые зелёные дачные щи позволят вам насладиться вкусом и ароматом свежих овощей и зелени. Приятного аппетита!
Каждый опытный дачник знает, что для получения богатого урожая нужно не только правильно выращивать растения, но и обеспечивать их сбалансированным питанием. Но далеко не все садоводы знают, что одним из самых эффективных из доступных удобрений является подкормка из простых, можно сказать, домашних ингредиентов — золы и уксуса.