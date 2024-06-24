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Приготовьте зелёные дачные щи: используем для них разную зелень с участка и обычную тушёнку

Зелёные дачные щи: варим их на обычной тушёнке

2:32
Еда

Хотим предложить вам рецепт зелёных дачных щей, которые готовятся на основе самой обычной тушёнки. Используйте для них разную свежую зелень, которая растёт на вашем участке и которая в июне ещё достаточно нежная. Получается очень вкусно!

Зелёные дачные щи: варим их на обычной тушёнке
Фото: flickr.com by Ole Husby is licensed under CC BY-SA 2.0.

Вам потребуется:

  • 1 пучок крапивы,
  • 1 пучок щавеля,
  • 2-3 листа ревеня,
  • Опционально: шпинат, укроп и петрушка,
  • 3-4 картофелины,
  • 2 моркови,
  • 2 луковицы,
  • 1 банка тушёнки,
  • Растительное масло для обжарки,
  • Чёрный перец горошком и лавровый лист для аромата,
  • Соль по вкусу,
  • Яйца, которые будут сварены "вкрутую", половинка на одну порцию,
  • Сметана для подачи.

Приготовление

  1. В большую кастрюлю налейте достаточное количество воды, примерно немного больше половины её объёма, и поставьте на огонь, чтобы она начала кипеть.
  2. Очистите картофелины и нарежьте их крупными кусочками. Положите их в кипящую воду.
  3. Очистите лук и морковь. Нарежьте лук полукольцами, а морковь натрите на крупной тёрке.
  4. В сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте лук до золотистого цвета. Затем добавьте морковь и немного потушите овощи.
  5. Подготовьте зелень: промойте щавель, шпинат и ревень, а затем нарежьте их крупно.
  6. Если крапива не вызывает дискомфорта при нарезании, порежьте её в сыром виде. В противном случае, можно ошпарить крапиву перед приготовлением.
  7. К зажарке овощей добавьте тушёнку. Все вместе потушите около 5-7 минут, чтобы ингредиенты хорошо соединились.
  8. Поместите зажарку из овощей и тушёнку в кастрюлю с картофельным бульоном. Добавьте лавровый лист и несколько горошков черного перца для аромата. Поставьте кастрюлю на огонь и доведите до кипения на среднем огне.
  9. Положите в суп нарезанную зелень и доведите до кипения, затем сразу выключите огонь.
  10. Посолите суп по своему вкусу, накройте его крышкой и оставьте на 10-15 минут, чтобы ароматы соединились. При подаче в каждую порцию добавьте половинку сваренного вкрутую яйца и, при желании, дополните суп сметаной для более нежного вкуса.

Готовые зелёные дачные щи позволят вам насладиться вкусом и ароматом свежих овощей и зелени. Приятного аппетита!

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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