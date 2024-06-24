Приготовьте зелёные дачные щи: используем для них разную зелень с участка и обычную тушёнку

Зелёные дачные щи: варим их на обычной тушёнке

2:32 Your browser does not support the audio element. Еда

Хотим предложить вам рецепт зелёных дачных щей, которые готовятся на основе самой обычной тушёнки. Используйте для них разную свежую зелень, которая растёт на вашем участке и которая в июне ещё достаточно нежная. Получается очень вкусно!

Фото: flickr.com by Ole Husby is licensed under CC BY-SA 2.0.

Вам потребуется:

1 пучок крапивы,

1 пучок щавеля,

2-3 листа ревеня,

Опционально: шпинат, укроп и петрушка,

3-4 картофелины,

2 моркови,

2 луковицы,

1 банка тушёнки,

Растительное масло для обжарки,

Чёрный перец горошком и лавровый лист для аромата,

Соль по вкусу,

Яйца, которые будут сварены "вкрутую", половинка на одну порцию,

Сметана для подачи.

Приготовление

В большую кастрюлю налейте достаточное количество воды, примерно немного больше половины её объёма, и поставьте на огонь, чтобы она начала кипеть. Очистите картофелины и нарежьте их крупными кусочками. Положите их в кипящую воду. Очистите лук и морковь. Нарежьте лук полукольцами, а морковь натрите на крупной тёрке. В сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте лук до золотистого цвета. Затем добавьте морковь и немного потушите овощи. Подготовьте зелень: промойте щавель, шпинат и ревень, а затем нарежьте их крупно. Если крапива не вызывает дискомфорта при нарезании, порежьте её в сыром виде. В противном случае, можно ошпарить крапиву перед приготовлением. К зажарке овощей добавьте тушёнку. Все вместе потушите около 5-7 минут, чтобы ингредиенты хорошо соединились. Поместите зажарку из овощей и тушёнку в кастрюлю с картофельным бульоном. Добавьте лавровый лист и несколько горошков черного перца для аромата. Поставьте кастрюлю на огонь и доведите до кипения на среднем огне. Положите в суп нарезанную зелень и доведите до кипения, затем сразу выключите огонь. Посолите суп по своему вкусу, накройте его крышкой и оставьте на 10-15 минут, чтобы ароматы соединились. При подаче в каждую порцию добавьте половинку сваренного вкрутую яйца и, при желании, дополните суп сметаной для более нежного вкуса.

Готовые зелёные дачные щи позволят вам насладиться вкусом и ароматом свежих овощей и зелени. Приятного аппетита!