В какой время нужно есть черешню: рекомендации эндокринолога

Когда полезнее всего есть черешню?

1:19 Your browser does not support the audio element. Еда

Для правильного употребления черешни рекомендуется заменить ею десерт через 30 минут после основного приёма пищи, чтобы она могла положительно повлиять на работу пищеварительной системы.

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Кроме того, черешню можно использовать для приготовления компотов, при этом термическая обработка поможет избавить ягоды от возможных вредных веществ, которые могут присутствовать, если деревья были обработаны химикатами.

"Норма черешни в день — до 200 граммов для здорового взрослого человека, у которого отсутствуют такие диагнозы, как гастрит острого типа или сахарный диабет", — сказала эндокринолог Татьяна Бочарова в разговоре с "РИА Новости".

Если у вас есть гастрит, вам следует избегать сочетания черешни с кислыми или полукислыми продуктами, такими как малина, вишня, виноград, слива, яблоки и цитрусовые.

Также не рекомендуется совмещать черешню с бобовыми, поскольку это может способствовать проблемам с пищеварением, добавила эксперт.

Важно помнить, что перед включением черешни или любых других продуктов в рацион при наличии общих заболеваний или чувствительностях, рекомендуется проконсультироваться с врачом, чтобы учитывать индивидуальные особенности организма.