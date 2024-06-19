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Рецепт филе окуня под томатным соусом с оливками и каперсами

Филе окуня в томатном соусе с оливками: вкусный ужин

1:17
Еда

Окунь — это нежирная рыба, богатая полезными для здоровья витаминами группы B, железом и калием. А свежие помидоры и оливки содержат высокую концентрацию антиоксидантов, борющихся с хроническими болезнями. Предлагаем приготовить рыбное филе в томатном соусе с оливками.

Филе окуня в томатном соусе с оливками: вкусный ужин
Фото: flickr.com by nigeljohnwade is licensed under CC BY-SA 2.0.

Ингредиенты

  • 5 зелёных оливок, фаршированных перцем
  • 4 филе морского окуня
  • 3 помидора, нарезанных кубиками
  • 2 зубчика чеснока, измельчённых
  • 1 луковица, мелко нарезанная
  • Перец халапеньо, нарезанный
  • 2 столовые ложки свежевыжатого сока лайма
  • Оливковое масло
  • 1 столовая ложка каперсов
  • Чёрный перец

Приготовление

  1. Поперчите филе морского окуня с обеих сторон.
  2. В сковороде нагрейте оливковое масло, обжарьте филе по 2 минуты с каждой стороны. Отложите в сторону.
  3. Уменьшите огонь, добавьте оставшееся масло, обжарьте лук и чеснок. 
  4. Добавьте помидоры, оливки, каперсы и халапеньо. Готовьте 10 минут. Добавьте оставшийся перец.
  5. Поместите филе окуня обратно в сковороду. Накройте кастрюлю и готовьте 6–8 минут в соусе.
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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