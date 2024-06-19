Рецепт филе окуня под томатным соусом с оливками и каперсами

Окунь — это нежирная рыба, богатая полезными для здоровья витаминами группы B, железом и калием. А свежие помидоры и оливки содержат высокую концентрацию антиоксидантов, борющихся с хроническими болезнями. Предлагаем приготовить рыбное филе в томатном соусе с оливками.
Фото: flickr.com by nigeljohnwade is licensed under CC BY-SA 2.0.
Ингредиенты
5 зелёных оливок, фаршированных перцем
4 филе морского окуня
3 помидора, нарезанных кубиками
2 зубчика чеснока, измельчённых
1 луковица, мелко нарезанная
Перец халапеньо, нарезанный
2 столовые ложки свежевыжатого сока лайма
Оливковое масло
1 столовая ложка каперсов
Чёрный перец
Приготовление
Поперчите филе морского окуня с обеих сторон.
В сковороде нагрейте оливковое масло, обжарьте филе по 2 минуты с каждой стороны. Отложите в сторону.
Уменьшите огонь, добавьте оставшееся масло, обжарьте лук и чеснок.
Добавьте помидоры, оливки, каперсы и халапеньо. Готовьте 10 минут. Добавьте оставшийся перец.
Поместите филе окуня обратно в сковороду. Накройте кастрюлю и готовьте 6–8 минут в соусе.