Рецепт филе окуня под томатным соусом с оливками и каперсами

Филе окуня в томатном соусе с оливками: вкусный ужин

1:17 Your browser does not support the audio element. Еда

Окунь — это нежирная рыба, богатая полезными для здоровья витаминами группы B, железом и калием. А свежие помидоры и оливки содержат высокую концентрацию антиоксидантов, борющихся с хроническими болезнями. Предлагаем приготовить рыбное филе в томатном соусе с оливками.

Фото: flickr.com by nigeljohnwade is licensed under CC BY-SA 2.0.

Ингредиенты

5 зелёных оливок, фаршированных перцем

4 филе морского окуня

3 помидора, нарезанных кубиками

2 зубчика чеснока, измельчённых

1 луковица, мелко нарезанная

Перец халапеньо, нарезанный

2 столовые ложки свежевыжатого сока лайма

Оливковое масло

1 столовая ложка каперсов

Чёрный перец

Приготовление