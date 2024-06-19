Желе из шиповника: десерт, который нормализует давление и укрепляет сосуды

Рецепт желе из шиповника

1:02 Your browser does not support the audio element. Еда

Шиповник — чрезвычайно полезная ягода, источник витамина С. Он способствует снижению давления, укрепляет сосуды и полезен для здоровья сердца. Чтобы насладиться преимуществами этой ягоды, можно приготовить из неё желе — вкусный и полезный десерт.

Фото: flickr.com by Amanda Slater is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ингредиенты

1 упаковка пектина (загуститель)

Плоды шиповника

2 литра воды

5 стаканов сахара

1/2 стакана лимонного сока

Приготовление