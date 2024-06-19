Желе из шиповника: десерт, который нормализует давление и укрепляет сосуды

Шиповник — чрезвычайно полезная ягода, источник витамина С. Он способствует снижению давления, укрепляет сосуды и полезен для здоровья сердца. Чтобы насладиться преимуществами этой ягоды, можно приготовить из неё желе — вкусный и полезный десерт.
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Ингредиенты
1 упаковка пектина (загуститель)
Плоды шиповника
2 литра воды
5 стаканов сахара
1/2 стакана лимонного сока
Приготовление
Возьмите большую кастрюлю и отварите плоды шиповника в двух литрах воды.
Измельчите ягоды до состояния пюре. После остывания процедите плоды шиповника через мелкое сито.
Вылейте сок шиповника обратно в кастрюлю, затем добавьте лимонный сок и пектин. Помешивайте, пока смесь не закипит.
Сразу же добавьте сахар, затем доведите смесь до кипения в течение одной минуты, постоянно помешивая. Выключите огонь.