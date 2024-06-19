Нипонсоппа: раскрываем секреты приготовления знаменитого крем-супа
Крем-суп из шиповника: национальное блюдо Скандинавии
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Суп из шиповника, называемый в Швеции нипонсоппа, — это распространённый зимний суп, который едят в Скандинавии.
Фото: commons.wikimedia.org by Chmee2 is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported
Приведённый ниже рецепт супа из шиповника взят из "Скандинавской кулинарной книги" Магнуса Нильссона. Нильссон рассказал, что раньше ел суп из шиповника с мороженым и миндальным печеньем.
Ингредиенты
- 400 г свежих плодов шиповника, обрезанных, вымытых и разрезанных пополам
- 3 столовые ложки сахара
- Сок одного лимона
- 2 столовые ложки картофельного крахмала
- Взбитые сливки и миндаль для украшения
Приготовление
- Залейте плоды шиповника водой и варите до готовности.
- Пюрируйте плоды шиповника в блендере, затем процедите смесь через мелкое сито обратно в чистую кастрюлю. Выбросьте семена.
- Добавьте в смесь сахар, картофельный крахмал и лимон. Снова доведите суп до кипения. Добавьте воды, чтобы отрегулировать густоту. Перед подачей украсьте взбитыми сливками и миндалём.
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