Нипонсоппа: раскрываем секреты приготовления знаменитого крем-супа

Крем-суп из шиповника: национальное блюдо Скандинавии

1:06 Your browser does not support the audio element. Еда

Суп из шиповника, называемый в Швеции нипонсоппа, — это распространённый зимний суп, который едят в Скандинавии.

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Приведённый ниже рецепт супа из шиповника взят из "Скандинавской кулинарной книги" Магнуса Нильссона. Нильссон рассказал, что раньше ел суп из шиповника с мороженым и миндальным печеньем.

Ингредиенты

400 г свежих плодов шиповника, обрезанных, вымытых и разрезанных пополам

3 столовые ложки сахара

Сок одного лимона

2 столовые ложки картофельного крахмала

Взбитые сливки и миндаль для украшения

Приготовление