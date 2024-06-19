Анютины глазки, настурция, календула: самые вкусные съедобные цветы

Съедобные цветы: чем они полезны и что из них можно приготовить

2:43 Your browser does not support the audio element. Еда

Многие будут удивлены, узнав, что некоторые цветы прекрасно подходят для еды. Съедобные цветы можно найти в меню по всему миру, например, в Китае и Индии.

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Известно, что съедобные цветы придают уникальный вкус и цвет салатам и напиткам. Некоторые могут даже принести пользу для здоровья.

Настурция

Настурция имеет слегка острый вкус, что делает её прекрасным дополнением к салатам, а также к выпечке. Помимо этого, цветок содержит различные минералы, а также полезные для здоровья соединения с антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.

Японская жимолость

Цветки японской жимолости, известные своим ароматом, часто используются для приготовления сиропа, которым затем можно подслащивать напитки. Съедобны только цветки жимолости. Ягоды, какими бы соблазнительными они ни были, могут быть токсичными.

Календула

Вкус календулы часто описывают как пряный, острый и перечный. Это делает её желанным дополнением к супам, блюдам из риса, салатам.

Гвоздика

Удивительно сладкие и нежные лепестки гвоздики можно замачивать в вине или использовать в качестве украшения для тортов и пирожных. Лепестки гвоздики, известные своим мягким ароматом, напоминающим гвоздику или мускатный орех, также используются для придания цвета салатам или холодцу.

Анютины глазки

Анютины глазки известны своим мягким мятным вкусом, что делает их идеальными для засахаривания. Кроме того, анютины глазки также можно мелко нарезать и посыпать в салат.

Как и настурции, анютины глазки также являются богатым источником нескольких мощных фитохимических веществ, большинство из которых, как известно, обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.

Ромашка

Цветки ромашки, наиболее известные своей способностью снимать стресс и бороться с бессонницей, имеют слегка сладкий землистый вкус. Цветки ромашки можно смело добавлять в выпечку, смузи или десерты.

Розы

Розы, по мнению кулинаров, обладают насыщенным, сладким и терпким вкусом, что делает их прекрасным дополнением к соусам и салатам. Их также можно замачивать в напитках, придавая им насыщенный цветочный аромат.

Кроме того, известно, что розы потенциально полезны для здоровья: некоторые исследования показывают, что определённые соединения в цветках могут уменьшить беспокойство, а также способствовать расслаблению.