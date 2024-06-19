Топ-7 причин есть больше продуктов, богатых клетчаткой

Клетчатка — это натуральный и полезный углевод, содержащийся в продуктах растительного происхождения, таких как фрукты, овощи, зерновые и орехи. Интересно, что наш кишечник не может переваривать клетчатку, тем не менее она по-прежнему считается важной составляющей полезной диеты, поскольку удерживает нас от скачков сахара.
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На самом деле клетчатка настолько важна для нашего здоровья, что её недостаток может привести к множеству проблем со здоровьем, таких как запор, вздутие живота, диарея, частые боли в животе и высокое давление. К счастью, эти неприятные состояния можно легко предотвратить, придерживаясь диеты, богатой клетчаткой.
Главные причины того, чтобы есть больше клетчатки
Вы дольше чувствуете себя сытым.
Нормализуется пищеварение. Нерастворимая клетчатка помогает предотвратить вздутие живота, запор и диарею.
Вы сжигаете больше калорий. Клетчатка помогает ускорить метаболизм.
Польза для сердца. Растворимая клетчатка помогает снизить уровень "плохого" холестерина.
Вы чувствуете себя более энергичным. Продукты, богатые клетчаткой, обеспечивают организм энергией.
Кожа становится чище. Попрощайтесь с прыщами и тёмными пятнами! Клетчатка естественным образом способствует выведению токсинов из организма, тем самым улучшая здоровье и внешний вид вашей кожи.
Уменьшается воспаление. Кишечник играет важную роль в уменьшении воспаления в организме. Соблюдая диету с высоким содержанием клетчатки, вы, по сути, кормите полезные бактерии в кишечнике, которые борются с воспалением.