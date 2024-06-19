Топ-7 причин есть больше продуктов, богатых клетчаткой

Много клетчатки нужно есть, чтобы похудеть

1:50 Your browser does not support the audio element. Еда

Клетчатка — это натуральный и полезный углевод, содержащийся в продуктах растительного происхождения, таких как фрукты, овощи, зерновые и орехи. Интересно, что наш кишечник не может переваривать клетчатку, тем не менее она по-прежнему считается важной составляющей полезной диеты, поскольку удерживает нас от скачков сахара.

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На самом деле клетчатка настолько важна для нашего здоровья, что её недостаток может привести к множеству проблем со здоровьем, таких как запор, вздутие живота, диарея, частые боли в животе и высокое давление. К счастью, эти неприятные состояния можно легко предотвратить, придерживаясь диеты, богатой клетчаткой.

Главные причины того, чтобы есть больше клетчатки