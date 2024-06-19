Готовим вкусно филе тилапии в мучной панировке на сковороде

Свежесть лайма и терпкость кинзы идеально подходят к филе тилапии в панировке. Это простое блюдо также отлично подходит для ужина, тем более оно очень быстро готовится.
В миске смешайте муку, соль, перец и 1/4 чайной ложки тмина. Обваляйте филе тилапии в мучной смеси. Нагрейте масло на среднем огне в большой сковороде. Поджарьте рыбу в панировке по 3–4 минуты с каждой стороны. Снимите со сковороды и отложите в сторону. В ту же сковороду добавьте бульон, кинзу, цедру лайма, сок лайма и оставшийся тмин. Доведите до кипения. Уменьшите огонь. Готовьте без крышки 2–3 минуты. Полейте рыбу соусом.
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