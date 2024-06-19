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Готовим вкусно филе тилапии в мучной панировке на сковороде

Тилапия с лаймом и кинзой: весь секрет в густом соусе

1:15
Еда

Свежесть лайма и терпкость кинзы идеально подходят к филе тилапии в панировке. Это простое блюдо также отлично подходит для ужина, тем более оно очень быстро готовится.

Тилапия с лаймом и кинзой: весь секрет в густом соусе
Фото: flickr.com by Alabama Extension is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ингредиенты

  • 4 филе тилапии
  • 1/2 стакана куриного бульона
  • 1/3 стакана пшеничной муки
  • 2 столовые ложки измельчённой свежей кинзы
  • 2 столовые ложки сока лайма
  • 1 столовая ложка оливкового масла
  • 1 чайная ложка тёртой цедры лайма
  • 3/4 чайной ложки соли
  • 1/2 чайной ложки перца
  • 1/2 чайной ложки молотого тмина

Приготовление

В миске смешайте муку, соль, перец и 1/4 чайной ложки тмина. Обваляйте филе тилапии в мучной смеси. Нагрейте масло на среднем огне в большой сковороде. Поджарьте рыбу в панировке по 3–4 минуты с каждой стороны. Снимите со сковороды и отложите в сторону. В ту же сковороду добавьте бульон, кинзу, цедру лайма, сок лайма и оставшийся тмин. Доведите до кипения. Уменьшите огонь. Готовьте без крышки 2–3 минуты. Полейте рыбу соусом.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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