Готовим вкусно филе тилапии в мучной панировке на сковороде

Тилапия с лаймом и кинзой: весь секрет в густом соусе

1:15 Your browser does not support the audio element. Еда

Свежесть лайма и терпкость кинзы идеально подходят к филе тилапии в панировке. Это простое блюдо также отлично подходит для ужина, тем более оно очень быстро готовится.

Фото: flickr.com by Alabama Extension is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ингредиенты

4 филе тилапии

1/2 стакана куриного бульона

1/3 стакана пшеничной муки

2 столовые ложки измельчённой свежей кинзы

2 столовые ложки сока лайма

1 столовая ложка оливкового масла

1 чайная ложка тёртой цедры лайма

3/4 чайной ложки соли

1/2 чайной ложки перца

1/2 чайной ложки молотого тмина

Приготовление

В миске смешайте муку, соль, перец и 1/4 чайной ложки тмина. Обваляйте филе тилапии в мучной смеси. Нагрейте масло на среднем огне в большой сковороде. Поджарьте рыбу в панировке по 3–4 минуты с каждой стороны. Снимите со сковороды и отложите в сторону. В ту же сковороду добавьте бульон, кинзу, цедру лайма, сок лайма и оставшийся тмин. Доведите до кипения. Уменьшите огонь. Готовьте без крышки 2–3 минуты. Полейте рыбу соусом.