Картошка будет в разы вкуснее: при варке киньте в воду этот продукт — захочется готовить постоянно

Чтобы вкус картошки после варки был отменным, добавьте в воду секретный ингредиент. Вы удивитесь, как привычное блюдо приобретёт яркий вкус.
Ингредиенты:
• картофель (среднего размера) — 1 кг;
• вода — 1,5 л;
• соль по вкусу;
• секретный ингредиент: лавровый лист — 2-3 шт.
Приготовление:
1. Картофель очистите и разрежьте на 4-6 частей (в зависимости от размера).
2. В кастрюлю налейте воду, добавьте соль и лавровый лист. Доведите до кипения.
3. Опустите картофель в кипящую воду.
4. Убавьте огонь до среднего и варите картофель 15-20 минут (время варки зависит от размера картофеля).
5. Проверьте готовность картошки вилкой: она должна легко протыкаться.
6. Снимите кастрюлю с огня и слейте воду.
Советы:
• Для более насыщенного аромата добавьте в воду при варке небольшой пучок укропа или петрушки.
• Можно варить картофель с кожурой, но тогда время варки будет больше.
• Не переваривайте картошку! Она должна оставаться рассыпчатой.
Лавровый лист добавляет картошке нежный аромат и особенный вкус. Приятного аппетита!
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