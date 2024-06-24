Картошка будет в разы вкуснее: при варке киньте в воду этот продукт — захочется готовить постоянно

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Картошка с секретным ингредиентом: как сделать привычное блюдо вкуснее

1:24
Еда

Чтобы вкус картошки после варки был отменным, добавьте в воду секретный ингредиент. Вы удивитесь, как привычное блюдо приобретёт яркий вкус.

Картошка с секретным ингредиентом: как сделать привычное блюдо вкуснее
Фото: https://www.flickr.com/photos/tomtolkien/4213688766/ by Thomas Tolkien from Scarborough, UK is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты:

• картофель (среднего размера) — 1 кг;
• вода — 1,5 л;
• соль по вкусу;
• секретный ингредиент: лавровый лист — 2-3 шт.

Приготовление:

1. Картофель очистите и разрежьте на 4-6 частей (в зависимости от размера).

2. В кастрюлю налейте воду, добавьте соль и лавровый лист. Доведите до кипения.

3. Опустите картофель в кипящую воду.

4. Убавьте огонь до среднего и варите картофель 15-20 минут (время варки зависит от размера картофеля).

5. Проверьте готовность картошки вилкой: она должна легко протыкаться.

6. Снимите кастрюлю с огня и слейте воду.

Советы:

• Для более насыщенного аромата добавьте в воду при варке небольшой пучок укропа или петрушки.
• Можно варить картофель с кожурой, но тогда время варки будет больше.
• Не переваривайте картошку! Она должна оставаться рассыпчатой.

Лавровый лист добавляет картошке нежный аромат и особенный вкус. Приятного аппетита!

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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