Картошка будет в разы вкуснее: при варке киньте в воду этот продукт — захочется готовить постоянно

Картошка с секретным ингредиентом: как сделать привычное блюдо вкуснее

1:24 Your browser does not support the audio element. Еда

Чтобы вкус картошки после варки был отменным, добавьте в воду секретный ингредиент. Вы удивитесь, как привычное блюдо приобретёт яркий вкус.

Фото: https://www.flickr.com/photos/tomtolkien/4213688766/ by Thomas Tolkien from Scarborough, UK is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты:

• картофель (среднего размера) — 1 кг;

• вода — 1,5 л;

• соль по вкусу;

• секретный ингредиент: лавровый лист — 2-3 шт.

Приготовление:

1. Картофель очистите и разрежьте на 4-6 частей (в зависимости от размера).

2. В кастрюлю налейте воду, добавьте соль и лавровый лист. Доведите до кипения.

3. Опустите картофель в кипящую воду.

4. Убавьте огонь до среднего и варите картофель 15-20 минут (время варки зависит от размера картофеля).

5. Проверьте готовность картошки вилкой: она должна легко протыкаться.

6. Снимите кастрюлю с огня и слейте воду.

Советы:

• Для более насыщенного аромата добавьте в воду при варке небольшой пучок укропа или петрушки.

• Можно варить картофель с кожурой, но тогда время варки будет больше.

• Не переваривайте картошку! Она должна оставаться рассыпчатой.

Лавровый лист добавляет картошке нежный аромат и особенный вкус. Приятного аппетита!