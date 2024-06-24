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Простой рецепт малосольных огурцов: засаливаем их холодным способом в газированной воде

Малосольные огурцы: обладают неповторимым вкусом и ароматом

1:31
Еда

Когда на рынках начинают появляться доступные по цене грунтовые огурцы из южных регионов, многие не упускают возможности приобрести их. Простым и недорогим решением для их консервации является приготовление малосольных огурцов. Огурцы с такой обработкой имеют изумительный вкус и аромат, поэтому они могут стать прекрасным дополнением к любому приёму пищи. Уже через два дня вы можете наслаждаться этими аппетитными огурцами.

Малосольные огурцы: обладают неповторимым вкусом и ароматом
Фото: commons.wikimedia.org by teteria sonnna is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Предлагаем простой рецепт малосольных огурцов.

Ингредиенты:

  • 1 кг огурцов,
  • 1 чайная ложка чёрного перца горошком,
  • 50 г каменной соли,
  • 1 литр минеральной газированной воды,
  • 2-3 листа смородины,
  • пара зонтиков укропа.

Инструкции:

  1. Тщательно вымойте огурцы и зелень, обсушите их.
  2. Используя зубочистку, сделайте небольшие проколы в огурцах.
  3. На дне глубокой посуды положите листья смородины и зонтики укропа.
  4. Равномерно распределите огурцы поверх зелени и посыпьте перцем.
  5. Посыпьте солью и аккуратно залейте огурцы газированной водой.
  6. Поставьте легкий пресс на огурцы, чтобы они оставались погруженными в рассол, и оставьте их на два дня при комнатной температуре.

После этого вкусные и ароматные малосольные огурчики можно добавлять в различные блюда или употреблять как самостоятельную закуску. Приятного аппетита!

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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