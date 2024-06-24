Простой рецепт малосольных огурцов: засаливаем их холодным способом в газированной воде

Когда на рынках начинают появляться доступные по цене грунтовые огурцы из южных регионов, многие не упускают возможности приобрести их. Простым и недорогим решением для их консервации является приготовление малосольных огурцов. Огурцы с такой обработкой имеют изумительный вкус и аромат, поэтому они могут стать прекрасным дополнением к любому приёму пищи. Уже через два дня вы можете наслаждаться этими аппетитными огурцами.
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Предлагаем простой рецепт малосольных огурцов.
Ингредиенты:
1 кг огурцов,
1 чайная ложка чёрного перца горошком,
50 г каменной соли,
1 литр минеральной газированной воды,
2-3 листа смородины,
пара зонтиков укропа.
Инструкции:
Тщательно вымойте огурцы и зелень, обсушите их.
Используя зубочистку, сделайте небольшие проколы в огурцах.
На дне глубокой посуды положите листья смородины и зонтики укропа.
Равномерно распределите огурцы поверх зелени и посыпьте перцем.
Посыпьте солью и аккуратно залейте огурцы газированной водой.
Поставьте легкий пресс на огурцы, чтобы они оставались погруженными в рассол, и оставьте их на два дня при комнатной температуре.
После этого вкусные и ароматные малосольные огурчики можно добавлять в различные блюда или употреблять как самостоятельную закуску. Приятного аппетита!