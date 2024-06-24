Простой рецепт малосольных огурцов: засаливаем их холодным способом в газированной воде

Малосольные огурцы: обладают неповторимым вкусом и ароматом

1:31 Your browser does not support the audio element. Еда

Когда на рынках начинают появляться доступные по цене грунтовые огурцы из южных регионов, многие не упускают возможности приобрести их. Простым и недорогим решением для их консервации является приготовление малосольных огурцов. Огурцы с такой обработкой имеют изумительный вкус и аромат, поэтому они могут стать прекрасным дополнением к любому приёму пищи. Уже через два дня вы можете наслаждаться этими аппетитными огурцами.

Фото: commons.wikimedia.org by teteria sonnna is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Предлагаем простой рецепт малосольных огурцов.

Ингредиенты:

1 кг огурцов,

1 чайная ложка чёрного перца горошком,

50 г каменной соли,

1 литр минеральной газированной воды,

2-3 листа смородины,

пара зонтиков укропа.

Инструкции:

Тщательно вымойте огурцы и зелень, обсушите их. Используя зубочистку, сделайте небольшие проколы в огурцах. На дне глубокой посуды положите листья смородины и зонтики укропа. Равномерно распределите огурцы поверх зелени и посыпьте перцем. Посыпьте солью и аккуратно залейте огурцы газированной водой. Поставьте легкий пресс на огурцы, чтобы они оставались погруженными в рассол, и оставьте их на два дня при комнатной температуре.

После этого вкусные и ароматные малосольные огурчики можно добавлять в различные блюда или употреблять как самостоятельную закуску. Приятного аппетита!