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Исследователи назвали десять продуктов, которые опасно разогревать повторно

Bristolpost.co.uk: перечислено десять продуктов, которые нельзя разогревать ещё раз

2:54
Еда

Команда исследователей из Two Wombats составила список продуктов, которые не рекомендуется разогревать на следующий день, чтобы избежать потенциальных проблем с безопасностью приготовленной пищи для здоровья. Результаты исследования были опубликованы на сайте Bristolpost.co.uk.

Bristolpost.co.uk: перечислено десять продуктов, которые нельзя разогревать ещё раз
Фото: zh.wikipedia.org by Ген is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 1.0 Generic
  1. Яйца. Перегревание варёных яиц может привести к возникновению пищевого отравления. Рекомендуется употреблять остатки яиц в холодном виде или добавлять их в блюда, такие как салаты.
  2. Грибы. Грибы быстро портятся, поэтому повторный разогрев может вызвать проблемы с пищеварением. Рекомендуется употреблять грибы сразу после приготовления.
  3. Картофель. Правильный способ разогрева картофеля необходим для предотвращения потенциальных рисков для здоровья. Картофель следует хранить в холодильнике и избегать разогрева в фольге или в условиях низкого кислорода.
  4. Рис. Повторный разогрев риса может стимулировать размножение бактерий, что в свою очередь может вызвать расстройство желудка. Рекомендуется употреблять блюда с рисом немедленно после приготовления.
  5. Морепродукты. Морепродукты следует сразу употреблять. Если не доели остатки, не рекомендуется оставлять их при комнатной температуре более двух часов. Лучше использовать остатки в холодных блюдах, а не подвергать их повторному разогреву.
  6. Масла. Некоторые масла, такие как авокадо, грецкий орех и виноградная косточка, могут окислиться при повторном нагревании.
  7. Детское питание и грудное молоко. Повторный разогрев детского питания и грудного молока может привести к потере питательных веществ и увеличить риск пищевого отравления. Рекомендуется использовать их немедленно после приготовления.
  8. Репа. Высокое содержание воды в репе может привести к превращению нитратов в потенциально вредные вещества при повторном разогреве. Для обеспечения безопасности рекомендуется употреблять вареную репу в день приготовления.
  9. Шпинат. Повторный разогрев шпината может превратить нитраты в нитриты, что может быть вредно для здоровья. Остатки шпината лучше употреблять в холодном виде.
  10. Свекла. Блюда с добавлением свеклы лучше не разогревать, чтобы сохранить их текстуру и вкус. Рекомендуется хранить и употреблять их в холодном виде.

Необходимо помнить, что правильное хранение продуктов и соблюдение гигиенических условий также играет важную роль в безопасности пищи. При сомнениях относительно безопасности разогрева конкретного продукта лучше отказаться от его использования и приготовить свежую порцию пищи.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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